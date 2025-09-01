¿No sabe qué estudiar? Especialistas big data e ingenieros fintech, los más solicitados en próximos años

Las tendencias laborales y de contratación no son estáticas. Por el contrario, están sujetas a las dinámicas sociales, culturales, económicas y hasta tecnológicas del entorno.
El estudio El Futuro del Empleo, realizado por el Foro Económico Mundial detalló que los trabajos que tendrán el mayor crecimiento a 2030 estarán relacionados con la tecnología (especialistas en big data, machine learning e inteligencia artificial, ingenieros de fintech y desarrolladores de apps y software).
Se prevé que las tasas de crecimiento de estos trabajos crezca entre 80% y 120% en los próximos cinco años.
