Ol Software abre vacantes en tecnología con trabajo remoto y beneficios para sus colaboradores

Ol Software busca fortalecer su equipo con talento senior y funcional en desarrollo y operaciones. La compañía, con propósito de generar progreso mejorando la vida de las personas a través de experiencias digitales de alto impacto, destaca por una cultura que pone a la gente en el centro y por prácticas pensadas para el bienestar y el aprendizaje continuo.

Sus principios de armonía, familia y bienestar, junto con valores como adaptabilidad, respeto y solidaridad, se reflejan en el día a día: teletrabajo con horario fijo flexible, programas de bienestar físico y emocional, espacios de escucha activa, capacitaciones constantes y celebración de logros personales y colectivos, incluyendo a las familias de los colaboradores.

