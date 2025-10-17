¿Busca ingresos extra? Bogotá, Cali y Medellín concentran más de 8.000 vacantes de medio tiempo

Llegar a fin de mes un poco corto de dinero o con deudas es una sensación desconsoladora, para eso, el trabajo de medio tiempo sigue siendo una alternativa atractiva para quienes buscan complementar sus ingresos o obtener mayor flexibilidad laboral. En Colombia, la plataforma Magneto Empleos reporta actualmente más de 8.000 ofertas laborales de medio tiempo activas en todo el país. Los sectores con mayor demanda son Mercadeo y publicidad, Ventas y Servicio al cliente, áreas en las que las empresas requieren perfiles con habilidades comunicativas, orientación al cliente y manejo de herramientas digitales. Le puede interesar: Estas empresas buscan trabajadores para fines de semana; así puede aplicar

Lugares donde se requiere mayor talento por regiones

Las empresas buscan talento para cubrir más de 8.000 vacantes de medio tiempo en todo el país. FOTO: GETTY

Además, más de 3.700 de estas vacantes solicitan contratación inmediata, lo que evidencia la urgencia por cubrir cargos operativos y comerciales. Por ubicación, Bogotá concentra más de 2.600 vacantes, seguida de Cali con cerca de 1.300 oportunidades, Medellín con 1.286 y otras ciudades como Barranquilla, Bucaramanga y Pereira con una participación significativa. Estas ofertas se dirigen tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primera oportunidad laboral. Lea más: ¡Contratación inmediata! Empresas abren más de 9.000 vacantes en diversos roles y sectores del país

Asesora Medio Tiempo Temporada - Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Montería

Salario a convenir. Responsabilidades: - Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos. - Atender a los clientes en todo momento bajo los estándares de la marca y garantizando que vivan una experiencia de compras excepcional. - Solucionar dudas respecto al producto y manejar objeciones de manera efectiva. - Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda y mantener los indicadores KPIS al día. Requerimientos: - Experiencia mínima de 1 año en roles similares. - Conocimientos en sistemas POS y manejo de KPIS de retail. - Excelentes habilidades de comunicación y orientación al cliente. - Capacidad para manejar objeciones de clientes con eficacia. Aplique aquí.

Ejecutivo Comercial Medio Tiempo - Bogotá, Yopal, Popayán, Lorica e Ipiales

Salario: $855.000. Responsabilidades: - Brindar un acompañamiento integral a los clientes - Ofrecer soluciones financieras personalizadas (Seguros Tarjetas de crédito Créditos) - Cumplir con las metas comerciales establecidas - Asegurar experiencias extraordinarias para los clientes Requerimientos: - Bachiller académico. - 6 meses de experiencia en la venta de productos o servicios - Habilidades de comunicación efectiva - Orientación al cliente y resultados - Disponibilidad para laborar en jornada medio tiempo en turno intermedio o de cierre de lunes a domingo con un día compensatorio entre semana. Postúlese acá.

Promotor/ De Ventas Medio Tiempo - Cali

Salario: $716.750. Funciones: - Venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en nuestra sedes (homecenter o tienda falabella). Requisitos: - Nivel académico: Bachiller. - Experiencia: 6 meses en ventas presenciales. Envíe la hoja de vida.

Operador De Medios Tecnológicos - Medellín, Cartagena, Yopal, Montería

Salario: 1.500.000 a 3.000.000. Responsabilidades: - Monitorear sistemas de vigilancia electrónica en tiempo real. - Responder a incidentes de seguridad de manera eficiente. - Mantener y actualizar equipos de seguridad tecnológica. - Elaborar reportes diarios sobre actividades y eventos de seguridad. - Colaborar con el equipo de seguridad para mejorar los protocolos existentes. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Mínimo 1 año de experiencia como Operador de Medios Tecnológicos o similar. - Curso actualizado y vigente de OMT. - Conocimientos básicos en sistemas de vigilancia y seguridad. - Habilidad para trabajar en turnos rotativos. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a través de Magneto?