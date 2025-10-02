¿Busca prácticas en 2026? Estas son las empresas que ya abrieron convocatoria en Colombia

Empresas con convocatoria de prácticas 2026-1

Magneto Empleos es la plataforma por donde se están gestionando la mayoría de las postulaciones a prácticas 2026. FOTO: GETTY

Bold Co S.A.

La fintech Bold Co S.A. tiene plazas de práctica en modalidad híbrida y remota en Medellín, Bogotá, Tunja, Manizales, Pereira, Bucaramanga y Cali. Buscan estudiantes de últimos semestres en Administración de Empresas, Mercadeo, Derecho, Economía, Matemáticas, Diseño o carreras afines. Aplique aquí.

Keralty

El grupo Keralty abre convocatoria en Bogotá para áreas de Administración y Oficina, Mercadeo y Publicidad e Ingenierías, ideal para estudiantes que quieran adquirir experiencia en una empresa de salud con alcance internacional. Postúlese en este enlace.

Davivienda

El banco Davivienda busca perfiles con talento analítico, innovador, financiero y tecnológico en Medellín, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cali. Una oportunidad clave para estudiantes que desean desarrollarse en el sector financiero. Conozca más detalles para aplicar acá.

Alkosto – Ktronix

Esta reconocida cadena requiere practicantes de Psicología, Administración de Empresas, Comunicación Social, Ingeniería Industrial, Arquitectura, Derecho, Seguridad y Salud en el Trabajo, Mercadeo, Marketing, Negocios Internacionales, Trabajo Social y Diseño Gráfico. Explore la convocatoria y postúlese en este vínculo.

Corona Industrial

Con sedes en Caldas, Girardota, La Estrella, Medellín, Rionegro y Sabaneta, Corona ofrece oportunidades de práctica en diferentes áreas para estudiantes interesados en unirse a la industria. Envíe la hoja de vida acá.

Universidad de los Andes

La institución también abre convocatoria en múltiples programas: Administración de Empresas, Antropología, Comunicación Social, Derecho, Diseño Gráfico, Ingeniería de Sistemas, Medicina Veterinaria y/o Zootecnia, Narrativas Digitales, Publicidad y Trabajo Social. Postúlese ahora mismo aquí. Conozca también: Empleo en Teleperformance: más de 200 cupos disponibles en Medellín, Bello e Itagüí

¿Cómo postularse a estas prácticas?

La mayoría de estas convocatorias están disponibles a través de Magneto Empleos, una de las plataformas más usadas por las empresas en Colombia para publicar sus vacantes. Para aplicar: 1- Ingrese a Magneto Empleos. 2- Regístrese o inicie sesión con su perfil. 3- Complete su hoja de vida con la información académica y experiencia. 4- Busque la convocatoria con el nombre de la empresa. 5- Postúlese directamente desde la plataforma.

Consejos para destacar en su postulación