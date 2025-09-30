Empleo en Teleperformance: más de 200 cupos disponibles en Medellín, Bello e Itagüí

Teleperformance, una de las compañías líderes en el sector de contact center y business process outsourcing (BPO), anunció la apertura de más de 200 cupos de empleo a nivel nacional. La mayoría de las oportunidades están disponibles en Bello, Medellín e Itagüí, y se enfocan principalmente en áreas de call center, telemercadeo, ventas y servicio al cliente.
Lo más atractivo de esta convocatoria es que muchos de los cargos no requieren experiencia previa, lo que representa una oportunidad para jóvenes que buscan su primer empleo formal o para personas que desean reinsertarse rápidamente en el mercado laboral. Además, la empresa destacó que los procesos de selección son ágiles, dada la urgencia de cubrir estas vacantes.
