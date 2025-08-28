Hay más de 2.100 ofertas laborales en Barranquilla; así puede postularse a las vacantes

El panorama del empleo en Barranquilla muestra señales de recuperación. Según el Dane, para el trimestre móvil abril-junio de 2025 la tasa de desempleo en el área metropolitana fue del 10,1%, lo que significa una reducción de 0,6 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024.
Aunque aún está por encima de la media nacional (8,6% en junio de 2025), esta caída refleja un dinamismo que también se ve en la creciente oferta de vacantes.
Actualmente, la plataforma Magneto Empleos concentra más de 2.100 oportunidades laborales en Barranquilla, lo que representa una ventana clave para quienes buscan insertarse o reubicarse en el mercado laboral.