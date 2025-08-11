Así puede aplicar a las más de 70 vacantes que ofrece Baguer S.A.S en Bogotá y otras ciudades

La empresa colombiana Baguer S.A.S, con una trayectoria consolidada en el sector moda, anunció la apertura de más de 70 vacantes en diferentes ciudades del país. Las oportunidades están enfocadas en áreas de Atención al cliente, Ventas, Mercadotecnia y Publicidad, con el objetivo de reforzar sus equipos comerciales y creativos. Esta empresa fue fundada por Fabián Barrera y Carmen Elisa Guerrero. Ellos han construido su identidad sobre la premisa de que la moda es más que prendas: es una forma de expresión y conexión. Hoy día, con la incorporación de la segunda generación en la dirección, la empresa mantiene su compromiso con la innovación, el servicio y la calidad. Le puede interesar: Empleos en tecnología y ventas: Somos Internet abrió más de 60 vacantes en Medellín y Bogotá

Sectores y perfiles solicitados en Baguer

Las vacantes están dirigidas a personas con habilidades en ventas, servicio al cliente y gestión de campañas publicitarias y de mercadeo. Se valoran perfiles dinámicos, creativos y orientados a resultados, con capacidad de trabajar en equipo y adaptarse a las tendencias del mercado.

Oportunidades laborales en Baguer

Empleados de Baguer trabajan en la creación y venta de prendas que combinan tendencia y autenticidad. FOTO: GETTY

Si por alguna razón las ofertas destacadas a continuación no se ajustan a su hoja de vida, puede acceder a este enlace y conocer todas las opciones.

Asesor Comercial en Tienda de Ropa (Bogotá)

Salario: COP 1,423,500. Responsabilidades: - Atender y asesorar a los clientes en la tienda. -Promocionar y vender nuestros productos. - Alcanzar y superar las metas de ventas. - Mantener el orden y la exhibición de la tienda. - Participar en la capacitación y formación continua. Requerimientos: - Actitud en ventas o atención al cliente. - Habilidades de comunicación y persuasión. - Actitud positiva y disposición para aprender. - Disponibilidad para trabajar en horarios de centro comercial. Aplique aquí.

Community Manager (Bucaramanga)

Salario: COP 1,800,000 a COP 2,200,000. Responsabilidades: - Crear y gestionar contenido atractivo y relevante para nuestras plataformas de redes sociales. - Apoyar desde la creación de contenido a las estrategias comerciales. - Diseñar e implementar estrategias efectivas de social media para aumentar el alcance y la interacción con la audiencia. - Monitorear y responder a las interacciones en las redes sociales de manera oportuna y profesional. - Analizar métricas y resultados de campañas para optimizar las estrategias de contenido. - Colaborar con los equipos de diseño y marketing para alinear las campañas con los objetivos de la marca. Lea más: ¿Sin empleo en Medellín? Conozca más de 13.000 ofertas en diversos sectores y cómo aplicar a ellas Requerimientos: - Título profesional en Comunicación Mercadeo Publicidad o afines. - Experiencia mínima de 2 años como administrador de redes sociales o en un rol similar. - Habilidad para diseñar e implementar estrategias de social media efectivas y comerciales. - Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal. Postúlese acá.

Cajero en Tienda de Moda (Bucaramanga)

Salario: COP 1,423,500. Responsabilidades: - Manejar la caja registradora y realizar transacciones de manera precisa. - Asistir a los clientes con sus compras ofreciendo recomendaciones cuando sea necesario. - Mantener el área de caja limpia y organizada. - Procesar devoluciones y cambios siguiendo las políticas de la tienda. - Colaborar con otros miembros del equipo para asegurar una experiencia de compra fluida. Conozca también: Facol abrió 81 vacantes en Colombia para áreas de bodega, logística, servicio al cliente y ventas Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia previa como Cajero o Encargado de caja en tiendas de moda. - Habilidades interpersonales y capacidad para ofrecer un servicio al cliente excepcional. - Conocimiento en el manejo de sistemas de caja y pagos electrónicos. - Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles incluyendo fines de semana. Envíe la hoja de vida acá.

Proceso para aplicar a las vacantes