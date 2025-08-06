¿Busca empleo en alimentos, ventas o producción? Grupo Levapan está contratando

El Grupo Levapan, reconocido por marcas como GelHada, San Jorge y Respin, busca talento humano para fortalecer sus operaciones en varias regiones del país.
La compañía tiene vacantes activas en Medellín, Ibagué, Valle del Cauca y Bogotá y alrededores, en áreas como Gastronomía, bebidas y alimentos; Mercadeo y publicidad; Ventas; y Producción, operarios y manufactura.
“Buscamos talentos que piensen en grande”, destaca la organización. El Grupo Levapan agrupa diferentes compañías dedicadas a producir y comercializar alimentos, ingredientes y derivados de la levadura. Su trabajo ha impactado al sector de consumo masivo, apoyando a panaderos, tenderos, distribuidores, hoteles, restaurantes y grandes superficies en todo el país.
Además de la estabilidad laboral, la compañía resalta que ofrece retos profesionales, oportunidades de crecimiento y acompañamiento permanente durante todo el proceso de desarrollo de sus colaboradores.
