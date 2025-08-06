x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Busca empleo en alimentos, ventas o producción? Grupo Levapan está contratando

La compañía busca talento en gastronomía, ventas, mercadeo y producción. Las postulaciones se realizan a través de Magneto Empleos.

  • Grupo Levapan ofrece empleos en Medellín, Bogotá, Ibagué y Valle del Cauca a través de Magneto. FOTO: CORTESÍA
    Grupo Levapan ofrece empleos en Medellín, Bogotá, Ibagué y Valle del Cauca a través de Magneto. FOTO: CORTESÍA
  • Levapan ofrece oportunidades de crecimiento y estabilidad laboral. FOTO: CORTESÍA
    Levapan ofrece oportunidades de crecimiento y estabilidad laboral. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
07 de agosto de 2025
bookmark

El Grupo Levapan, reconocido por marcas como GelHada, San Jorge y Respin, busca talento humano para fortalecer sus operaciones en varias regiones del país.

La compañía tiene vacantes activas en Medellín, Ibagué, Valle del Cauca y Bogotá y alrededores, en áreas como Gastronomía, bebidas y alimentos; Mercadeo y publicidad; Ventas; y Producción, operarios y manufactura.

“Buscamos talentos que piensen en grande”, destaca la organización. El Grupo Levapan agrupa diferentes compañías dedicadas a producir y comercializar alimentos, ingredientes y derivados de la levadura. Su trabajo ha impactado al sector de consumo masivo, apoyando a panaderos, tenderos, distribuidores, hoteles, restaurantes y grandes superficies en todo el país.

Además de la estabilidad laboral, la compañía resalta que ofrece retos profesionales, oportunidades de crecimiento y acompañamiento permanente durante todo el proceso de desarrollo de sus colaboradores.

Le puede interesar: Essity busca talento en Colombia: hay casi 50 vacantes en diversos sectores

Vacantes más destacadas en Grupo Levapan

Levapan ofrece oportunidades de crecimiento y estabilidad laboral. FOTO: CORTESÍA
Levapan ofrece oportunidades de crecimiento y estabilidad laboral. FOTO: CORTESÍA
Conoce las ofertas de empleo

Ejecutivo De Cuenta Industrias -Medellin

Salario a convenir.

Requisitos:

- Profesional en áreas afines mercadeo, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial.

- Conocimientos en análisis de datos, desarrollo de cartera de clientes, trabajo con equipos comerciales y de Investigación, habilidades de comunicación y de negociación, manejo de herramientas ofimáticas, conocimientos en la Industria gastronómica, plantas de procesamiento de alimentos.

- Tres años de experiencia comercial en industria de alimentos, negocios B2B y/o manejo de cuentas clave, desarrollo de productos, innovación y negociación, negocios B2C para el canal industrias.

- Comunicación Asertiva, relacionamiento personal y trabajo en equipo.

- Experiencia y conocimiento en buscar oportunidades de nuevos negocios con los clientes existentes.

- Identificar necesidades de innovación hacia los clientes.

- Identificar necesidades de nuevos productos a los clientes existentes y generar clientes nuevos.

- Control y seguimiento a la cartera de los clientes.

Aplique aquí.

Especialista de marca - Bogotá

Salario a convenir

Requisitos:

- Ser Profesional en mercadeo, Publicidad, carreras Administrativas, ingeniería industrial, con especialización en áreas afines.

- Tres años en roles relacionados, experiencia en mercadeo, investigación de mercados, comportamiento del consumidor en compañías de consumo masivo, desarrollo de nuevos productos, negociación y posicionamiento de marcas.

- Manejo de portafolio de marcas en compañías de consumo masivo, innovación, estrategia de comunicación de marca e imagen de marca.

Conozca también: Keralty tiene más de 320 vacantes activas en Colombia: algunos cargos no requieren experiencia

Habilidades:

Pensamiento estratégico.

Conocimiento del mercado.

Gestión de equipos.

Adaptabilidad y flexibilidad.

Creatividad e innovación.

Orientación al cliente.

Postúlese acá.

Supervisor De Ventas (canal Directo) - Bucaramanga

Salario a convenir.

Requisitos:

- Ser profesional en Administración de empresas, mercadeo y/o carreras afines

- Tener entre 1 y 2 años de experiencia en empresas de consumo masivo, Retail, Food Service, entre otras.

- Experiencia en el canal TAT y minimercados.

- Excelente comunicación Asertiva, orientación al logro relacionamiento personal y trabajo en equipo

- El rol del cargo es 100% sell out

- Experiencia en el manejo de personal, manejo de indicadores por campaña, indicadores por producto, (drop zise, efectividad, numérica)

- Manejo de personal, seguimiento, acompañamiento y liderazgo.

- Persona responsable.

Envíe la hoja de vida acá.

Auxiliar Contable- Consumo Masivo- Rionegro

Salario a convenir.

Requisitos:

- Tecnólogo y/o Profesional en Contaduría Pública

- Experiencia mínima de 2 años en todo el proceso contable

Conocimiento en Normas internacionales de información financiera y de normas fiscales

Manejo de facturación

Manejo de herramientas ofimáticas nivel intermedio

Conocimientos ERP_SAP

Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a las vacantes del Grupo Levapan?

Las postulaciones se realizan a través de la plataforma Magneto Empleos, donde los interesados podrán consultar las vacantes disponibles y aplicar según su perfil.

Pasos para postularse:

1- Ingrese a www.magneto365.com.

2- Busque la empresa Grupo Levapan en la barra de búsqueda.

3- Revise la lista de vacantes y seleccione la que se ajuste a su experiencia y formación.

4- Cree una cuenta o inicie sesión en Magneto Empleos.

5- Diligencie el formulario y cargue su hoja de vida actualizada.

Lea más: Axa Colpatria abrió vacantes en varias ciudades del país, ¿cómo aplicar?

Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida