Los desafíos financieros y polémicas internas que sacudieron a Ecopetrol en 2025

Los primeros meses de 2025 encontraron a Ecopetrol en el centro de una fuerte controversia que puso en entredicho la continuidad de su presidente, Ricardo Roa, y reavivó tensiones entre la administración de la compañía, su Junta Directiva y el Gobierno Nacional.
Los rumores sobre una eventual salida de Roa se intensificaron tras la revelación de un contrato por US$5,8 millones con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, que pasó de ser una asesoría jurídica puntual a una investigación interna de mayor alcance. Inicialmente, el acuerdo tenía un valor de US$875.000, pero fue ampliado mediante un otrosí firmado el 31 de diciembre de 2024, decisión que generó fuertes reparos al interior de la Junta Directiva.
Puede leer: Ecopetrol aumentará la oferta de gas natural para asegurar el abastecimiento en 2026
La polémica tomó mayor fuerza luego de una reunión a puerta cerrada entre el presidente Gustavo Petro y Roa, de la que no trascendieron detalles oficiales. Poco después, el propio Roa sorprendió con una breve intervención ante la Junta Directiva de Ecopetrol, a la que asistió apenas por 10 minutos, y en la que habría puesto sobre la mesa la discusión sobre su permanencia en el cargo.
En ese momento, quien era el presidente de la Junta Directiva, Guillermo García Realpe, calificó la modificación del contrato como “grave y abusiva” y aseguró que el órgano directivo no había otorgado su aval para el otrosí. Según explicó, en marzo se ordenó suspender esa ampliación contractual, pero la investigación formal solo se activó tras las revelaciones publicadas por un medio nacional.
A este episodio se sumaron las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación contra Roa, relacionadas con presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente, de la cual fue gerente. De concretarse su eventual llegada a un cargo ministerial, el proceso cambiaría de instancia y pasaría a manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.