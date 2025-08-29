Estos son los sectores con más oportunidades de empleo en Colombia; ¿cómo aplicar a una vacante?

Encontrar trabajo en Colombia es más viable en ciertos sectores que hoy concentran la mayor demanda de talento. De acuerdo con el portal Magneto Empleos, actualmente hay más de 122.000 ofertas activas, principalmente en áreas de servicio al cliente, ventas y administración. Estos sectores se han convertido en las puertas de entrada más frecuentes al mercado laboral. Al mismo tiempo, las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) confirman que para julio de 2025 la tasa de desempleo se ubicó en 8,8 %, con ramas de actividad como alojamiento, servicios de comida, transporte y almacenamiento aportando el mayor número de nuevos ocupados. Le puede interesar: Trabaje en Uniandes: hay más de 40 ofertas de empleo disponibles en distintas áreas

Sectores con más vacantes

El mercado laboral colombiano se recupera en áreas como alojamiento, logística, transporte y manufactura. FOTO: GETTY

Los sectores que más empleo generan en Colombia para julio de 2025

De acuerdo con el Dane, las ramas de actividad que más contribuyeron al empleo en julio de 2025 fueron: - Alojamiento y servicios de comida: más de 186.000 empleos (0,8 p.p. a la variación). - Transporte y almacenamiento: alrededor de 172.000 empleos (0,7 p.p.). - Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos: aproximadamente 115.000 empleos. - Comercio y reparación de vehículos: +92.000 empleos. - Construcción: +76.000 empleos. - Industrias manufactureras: +73.000 empleos. En contraste, el sector de información y comunicaciones perdió cerca de 80.000 empleos, mientras que el de administración pública, educación y salud registró una reducción de 53.000 ocupados. Conozca también: Hay más de 2.100 ofertas laborales en Barranquilla; así puede postularse a las vacantes

¿Cómo aplicar a las ofertas en Magneto Empleos?