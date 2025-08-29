x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estos son los sectores con más oportunidades de empleo en Colombia; ¿cómo aplicar a una vacante?

Servicio al cliente, ventas y logística concentran la mayor parte de las más de 126.000 ofertas de empleo publicadas en Magneto. Así puede postularse.

  • Según el Dane, alojamiento y transporte fueron los sectores que más empleo generaron en Colombia durante julio de 2025. FOTO: GETTY
    Según el Dane, alojamiento y transporte fueron los sectores que más empleo generaron en Colombia durante julio de 2025. FOTO: GETTY
  • El mercado laboral colombiano se recupera en áreas como alojamiento, logística, transporte y manufactura. FOTO: GETTY
    El mercado laboral colombiano se recupera en áreas como alojamiento, logística, transporte y manufactura. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 8 horas
bookmark

Encontrar trabajo en Colombia es más viable en ciertos sectores que hoy concentran la mayor demanda de talento. De acuerdo con el portal Magneto Empleos, actualmente hay más de 122.000 ofertas activas, principalmente en áreas de servicio al cliente, ventas y administración. Estos sectores se han convertido en las puertas de entrada más frecuentes al mercado laboral.

Al mismo tiempo, las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) confirman que para julio de 2025 la tasa de desempleo se ubicó en 8,8 %, con ramas de actividad como alojamiento, servicios de comida, transporte y almacenamiento aportando el mayor número de nuevos ocupados.

Le puede interesar: Trabaje en Uniandes: hay más de 40 ofertas de empleo disponibles en distintas áreas

Sectores con más vacantes

Conoce las ofertas de empleo
El mercado laboral colombiano se recupera en áreas como alojamiento, logística, transporte y manufactura. FOTO: GETTY
El mercado laboral colombiano se recupera en áreas como alojamiento, logística, transporte y manufactura. FOTO: GETTY

Según el portal de empleo, las áreas con mayor número de ofertas son:

- Servicio al cliente y afines: 45.000 vacantes.

- Ventas: 42.000 vacantes.

- Administración y oficina: 32.000 vacantes.

- Producción, operarios y manufactura: 19.000 vacantes.

- Bodega, logística y transporte: 16.500 vacantes.

Estas cifras reflejan dónde se están generando más oportunidades para quienes buscan empleo formal en el país.

Lea más: Empleos en mercadeo y publicidad: más de 5.000 vacantes disponibles en Colombia

Los sectores que más empleo generan en Colombia para julio de 2025

De acuerdo con el Dane, las ramas de actividad que más contribuyeron al empleo en julio de 2025 fueron:

- Alojamiento y servicios de comida: más de 186.000 empleos (0,8 p.p. a la variación).

- Transporte y almacenamiento: alrededor de 172.000 empleos (0,7 p.p.).

- Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos: aproximadamente 115.000 empleos.

- Comercio y reparación de vehículos: +92.000 empleos.

- Construcción: +76.000 empleos.

- Industrias manufactureras: +73.000 empleos.

En contraste, el sector de información y comunicaciones perdió cerca de 80.000 empleos, mientras que el de administración pública, educación y salud registró una reducción de 53.000 ocupados.

Conozca también: Hay más de 2.100 ofertas laborales en Barranquilla; así puede postularse a las vacantes

¿Cómo aplicar a las ofertas en Magneto Empleos?

El proceso para postularse en Magneto Empleos es completamente digital y sencillo:

1- Ingrese a Magneto Empleos.

2- Cree su perfil o actualice su hoja de vida en la plataforma.

3- Use filtros por sector, ubicación y modalidad de trabajo (presencial, remoto o híbrido).

4- Seleccione la vacante de interés y haga clic en “Aplicar”.

El portal permite además recibir alertas personalizadas de empleo y seguir en tiempo real el estado de las postulaciones.

Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida