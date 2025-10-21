Homecenter, Ara y Patprimo buscan personal para trabajar medio tiempo en Colombia

Cada vez más empresas en Colombia están ampliando sus ofertas de trabajo a medio tiempo, una modalidad que permite compatibilizar el empleo con los estudios o proyectos personales. En esta ocasión, Homecenter, Tiendas Ara y Patprimo abrieron convocatorias para vincular personal en distintas ciudades del país. Entre los cargos más demandados se destacan pizzeros, meseros, asesores comerciales, operadores de tienda y promotores de marca, con oportunidades tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primer empleo. Le puede interesar: TuBoleta busca profesionales en Bogotá para fortalecer sus áreas administrativas y de mercadeo, ¿cómo aplicar?

Sectores que más contratan medio tiempo

De acuerdo con los registros de la plataforma, los sectores retail, servicios y alimentación son los que más están contratando bajo esta modalidad. Esta tendencia responde al crecimiento del comercio y la necesidad de reforzar los equipos en temporadas altas.

Tipos de contrato y beneficios

Los interesados pueden aplicar en Magneto Empleos completando su perfil digital. FOTO: GETTY

Según la plataforma Magneto Empleos, la mayoría de estas vacantes ofrecen contratos por obra o labor, aunque también hay opciones con vinculación a término indefinido o fijo, dependiendo del cargo y la disponibilidad del aspirante. Además, varias de las ofertas incluyen beneficios adicionales, como horarios rotativos, bonificaciones por cumplimiento y capacitación constante. Lea más: Conozca cómo aplicar a más de 184 mil vacantes que hay en el país; Bogotá y Medellín lideran oferta

Ofertas de empleo de medio tiempo más destacadas

Cajero en industriales, Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Registrar productos y servicios en el sistema POS y SCO. - Verificar descripción y valor de los productos. - Recaudar pagos mediante diferentes métodos establecidos. - Brindar un servicio al cliente excepcional. - Cerrar procesos de venta adecuadamente. Requerimientos: - Experiencia previa como cajero o en atención al cliente. - Habilidades básicas en manejo de sistemas POS. - Excelentes habilidades comunicativas. - Orientación al detalle. Aplique ahora mismo.

Pizzero - Tiempo Completo/Medio Tiempo en Bogotá

Salario: 1.423.000 a 2.100.000. Responsabilidades: - Preparar masas y armar pizzas según las recetas establecidas. - Hornear pizzas utilizando diferentes tipos de hornos. - Verificar frescura y calidad de los ingredientes. - Mantener la estación de trabajo ordenada y limpia. - Supervisar al auxiliar de cocina y realizar tareas de limpieza. - Informar sobre las necesidades de insumos al administrador. - Aplicar protocolos de manipulación segura de alimentos. Requerimientos: - Formación técnica en cocina panadería o gastronomía (deseable). - Mínimo 1 año de experiencia como pizzero o panadero. - Conocimiento de técnicas de masa y cocción en horno. - Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. - Capacidad para trabajar bajo presión y en fines de semana. Aplique aquí.

Asesora Medio Tiempo Temporada - Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cartagena

Salario a convenir. Responsabilidades: - Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos. - Atender a los clientes en todo momento bajo los estándares de la marca y garantizando que vivan una experiencia de compras excepcional. - Solucionar dudas respecto al producto y manejar objeciones de manera efectiva. - Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda y mantener los indicadores KPIS al día. Requerimientos: - Experiencia mínima de 1 año en roles similares. - Conocimientos en sistemas POS y manejo de KPIS de retail. - Excelentes habilidades de comunicación y orientación al cliente. - Capacidad para manejar objeciones de clientes con eficacia. Postúlese acá.

Promotor de medio tiempo - Cali

Salario: 947.913. Requisitos: - Ser bachiller (es importante que hayan presentado el examen Icfes, debido a los requisitos para el estudio de seguridad). o Mínimo 6 meses de experiencia como Asesor Comercial, con experiencia en abordaje en frío presencial face to face. - Horario: domingo a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. o Turnos de 4 horas (apertura, intermedio y cierre). Beneficios: - Comisiones. - Oportunidad de relacionamiento con personas. - Posibilidad de ingreso directo a la compañía. - Crecimiento interno. Envíe la hoja de vida.

Operador de tienda medio tiempo Barranquilla

Salario: 745.130. Responsabilidades: - Atención al cliente. - Manejo de caja. - Impulso de productos. - Aseo y organización. Requisitos: - Disponibilidad solo medio tiempo. - Deseable ser estudiante (técnico, tecnólogo o profesional, sin contrato de aprendizaje) Beneficios: - Contrato indefinido. - Auxilio de alimentación + prestaciones de ley. - Ajuste salarial despues del noveno mes por antiguedad - Oportunidad de crecimiento + Fondo de empleados. Conozca más detalles acá.

Operaria de aseo y cafetería medio tiempo - Barbosa, Antioquia

Salario: 711.750. Responsabilidades: - Realizar tareas de limpieza y mantenimiento en las instalaciones. - Atender y servir en la cafetería garantizando un servicio al cliente de calidad. - Manejar residuos sólidos de acuerdo con los procedimientos establecidos. - Cumplir con horarios establecidos en las sedes de Barbosa y Medellín. - Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene. Requerimientos: - Certificado en servicio al cliente. - Certificado en manipulación de alimentos. - Certificado en manejo de residuos sólidos. - Vacunas al día de tétano hepatitis B y fiebre amarilla. - Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse a las vacantes de medio tiempo?