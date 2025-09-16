¿Busca empleo? Hay más de 1.500 oportunidades de trabajo híbrido en Bogotá

Para quienes buscan equilibrar la oficina y el trabajo desde casa, en Bogotá hay más de 1.500 ofertas laborales en modalidad híbrida, disponibles en Magneto Empleos, una de las plataformas más activas para conectar a empresas y talento en Colombia.
El modelo híbrido, que combina presencialidad y trabajo remoto, sigue consolidándose como una de las modalidades más atractivas para profesionales y compañías. “Las organizaciones han encontrado en el esquema híbrido una forma de mantener la productividad y, al mismo tiempo, cuidar el bienestar de los equipos”, explican voceros expertos en empleabilidad.
