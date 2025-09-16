¿Busca empleo? Hay más de 1.500 oportunidades de trabajo híbrido en Bogotá

Para quienes buscan equilibrar la oficina y el trabajo desde casa, en Bogotá hay más de 1.500 ofertas laborales en modalidad híbrida, disponibles en Magneto Empleos, una de las plataformas más activas para conectar a empresas y talento en Colombia. El modelo híbrido, que combina presencialidad y trabajo remoto, sigue consolidándose como una de las modalidades más atractivas para profesionales y compañías. “Las organizaciones han encontrado en el esquema híbrido una forma de mantener la productividad y, al mismo tiempo, cuidar el bienestar de los equipos”, explican voceros expertos en empleabilidad. Le puede interesar: Comience la semana buscando trabajo: en Magneto hay más de 127.000 vacantes listas para aplicar

Los sectores con mayor demanda

Ventas, tecnología y administración lideran la oferta de trabajo híbrido en Bogotá. FOTO: GETTY

Las vacantes híbridas en Bogotá se concentran en: - Ventas: desde asesores comerciales hasta ejecutivos de cuentas para grandes marcas. - Administración y oficina: auxiliares administrativos, coordinadores y analistas. - Software, informática y telecomunicaciones: desarrolladores, ingenieros de sistemas y especialistas en soporte técnico. - Servicio al cliente y afines: agentes de contact center, gestores de experiencia de usuario y supervisores de equipos. - Ingenierías: ingenieros de proyectos, diseñadores industriales y perfiles técnicos para innovación. También hay oportunidades en áreas como marketing digital, finanzas y recursos humanos, lo que muestra que el modelo híbrido se está extendiendo a casi todos los sectores. Lea más: GCO ofrece más de 100 vacantes en Colombia en ventas, servicio al cliente y administración y oficina

¿Por qué el híbrido gana terreno en Bogotá?

En una ciudad con tráfico intenso y largas distancias como Bogotá, el esquema híbrido es una alternativa competitiva para atraer y retener talento. Según análisis del mercado laboral, las empresas que ofrecen flexibilidad logran mayor compromiso y reducen la rotación de personal. Además, el auge de las herramientas colaborativas y el aprendizaje digital ha permitido que más empresas implementen modelos mixtos, incluso en áreas tradicionalmente presenciales.

Ofertas laborales en trabajo híbrido más destacadas

Especialista de Ticketing

Salario: $ 4.200.000 a $ 5.000.000. Responsabilidades: Planificar y ejecutar estrategias de ticketing para eventos asignados. Monitorear ventas, analizar reportes y proponer mejoras para optimizar resultados. Gestionar la relación con promotores y clientes internos, asegurando atención de calidad. Coordinar la operación de la boletería antes, durante y después del evento. Supervisar el correcto funcionamiento de los canales de venta (online, presencial, aliados). Garantizar el cumplimiento de políticas de servicio al cliente y estándares de calidad. Resolver incidencias de forma proactiva y bajo presión. Colaborar con equipos de marketing, operaciones, servicio al cliente y TI para potenciar la experiencia de los usuarios. Habilidades: - Orientación a resultados. - Comunicación asertiva. - Pensamiento estratégico. - Gestión del tiempo. - Resolución de problemas. Aplique acá.

Analista de Compras y Comercio Exterior

Salario: $ 7.500.000 a $ 10.000.000. Requisitos: - Formación técnica, tecnológica o profesional en Comercio Exterior, Administración, Negocios Internacionales o afines. - Experiencia mínima de 1 año en cargos similares. Conocimientos en: - Procesos de compras internacionales. - Logística y documentación de importaciones/exportaciones. - Facturación, legalizaciones y gestión de proveedores. - Habilidad para trabajar en equipo, atención al detalle y buena comunicación. Funciones principales: - Gestionar órdenes de compra nacionales e internacionales. - Verificar documentos comerciales: facturas, certificados de origen, fichas técnicas, entre otros. - Realizar seguimiento a entregas y cumplimiento de proveedores. - Apoyar en el control de inventarios y análisis de abastecimiento. Postúlese en este enlace.

Analista Comercial y Operaciones de Pólizas

Responsabilidades: - Expedir pólizas de seguros según las necesidades de los clientes. - Asesorar a clientes sobre productos de seguros. - Gestionar operaciones comerciales y administrativas relacionadas con pólizas. - Mantener una comunicación fluida con el equipo comercial del banco. Requerimientos: - Tecnólogo o estudiante universitario en carreras administrativas o afines. - Dominio intermedio de Excel. - Experiencia laboral de 1 a 3 años en seguros. - Conocimiento sólido en seguros y pólizas. Envíe la hoja de vida.

Especialista De Infraestructura TI

Salario: $ 8.702.300. Responsabilidades: - Participar activamente en cada planning de equipo de las células, definiendo las tareas y tiempos que, en conjunto con las áreas de Plataforma Integral de TI y terceros administradores de aplicación, se ejecutarán para cubrir las necesidades y expectativas acordes con los compromisos del negocio. - Apoyar al arquitecto de comunidad en la transformación de una arquitectura de aplicación a una arquitectura de detalle de infraestructura, proporcionando recomendaciones y soluciones para satisfacer las necesidades, acordes con las métricas definidas y los lineamientos de la arquitectura y Plataforma Integral de TI. Tenemos para ti un contrato indefinido, 40 horas semanales, modalidad de trabajo híbrida, salario mensual de $8,702,300 + beneficios extralegales. Requisitos: - Profesional en ingeniería de sistemas, electrónica, telecomunicaciones o afines, con especialización en seguridad informática, operaciones o infraestructura TI, gestión de proyectos o afines al cargo. - Mínimo 3 años de experiencia en gestión de sistemas y redes, manejo de infraestructura on-premise y nube, administración de sistemas, virtualización, seguridad informática y almacenamiento. - Deseables certificaciones en nube, ITIL, SCRUM, proyectos. Conozca más detalles.

¿Cómo aplicar a las vacantes?