Trabajo para docentes con y sin experiencia: así pueden aplicar a más de 800 vacantes en el país

Es bien sabido que la educación sigue siendo un motor clave para el empleo en el país. Por ende, instituciones públicas y privadas están en búsqueda de nuevos talentos docentes, y la plataforma Magneto Empleos concentra actualmente más de 800 ofertas laborales para profesores de distintas áreas. Las oportunidades están dirigidas a profesionales en idiomas, matemáticas, educación física y ciencias sociales, entre otros campos, reflejando la necesidad creciente de fortalecer los equipos académicos en colegios y academias del país. Le puede interesar: Oportunidades sin salir de casa: 850 empleos remotos disponibles en Colombia, ¿cómo aplicar?

Empleo para docentes en diversas modalidades, con y sin experiencia

De las más de 800 vacantes, 600 requieren incorporación inmediata, lo que representa una excelente opción para quienes buscan empleo en el corto plazo. Además, unas 200 plazas no exigen experiencia previa, lo que abre las puertas a recién graduados o personas que desean iniciar su carrera en la enseñanza. La oferta también se adapta a las nuevas dinámicas laborales: más de 70 empleos son en modalidad híbrida y 30 completamente remotos, lo que permite a los docentes combinar la enseñanza con mayor flexibilidad y equilibrio personal. Lea más: ¡Aproveche! Ktronix lo patrocina para estudiar con el Sena y trabajar en sus tiendas, ¿cómo aplicar?

Oportunidades de empleo más destacadas para docentes

Pedagogo de jardín - Bogotá

Salario: 2.791.000. Requisitos y responsabilidades: - Contar con al menos dos años de experiencia profesional como docentes titulares. - Personas con experiencia en la implementación de modelos pedagógicos innovadores o flexibles para el desarrollo integral de la primera infancia en jardines sociales. - Se ofrece un contrato a término fijo con prestaciones, horario de lunes a viernes y beneficios extralegales. Aplique aquí.

Profesor De Baloncesto - Bogotá

Requisitos: - Formación Profesional: Profesional en áreas del deporte. - Experiencia Requerida: Mínimo 1 año de experiencia como profesor de Baloncesto. - Versatilidad: Disponibilidad para trabajar en diferentes turnos y sedes de Compensar. Condiciones: - Horarios: Domingo a domingo con un día de descanso entre semana, horarios rotativos. - Sede: movilidad en las distintas sedes de Compensar. - Salario: variable por hora, valor hora $25.323. Postúlese acá.

Profesor doble idiomas Inglés/Italiano o Inglés/Portugués Remoto - Remoto en todo Colombia

Salario a convenir. Responsabilidades: - Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés y portugués inglés e italiano. - Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes. - Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales. - Impartir lecciones para diferentes países. Requerimientos: - Residir en territorio colombiano, con excelente conectividad de internet. - Dominio avanzado del idioma inglés e italiano o inglés y portugués. - Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% remota). - Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera. - Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedaogia. Envíe la hoja de vida.

Docente nutricionista en el área de industria y tecnología de los alimentos - Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Diseñar, orientar y evaluar asignaturas de pregrado y posgrado relacionadas con ciencia, tecnología e innovación en alimentos, ingredientes, procesos industriales, análisis sensorial y desarrollo de productos. - Liderar proyectos de investigación aplicada e innovación tecnológica en áreas como reformulación de alimentos, sustitución de ingredientes, desarrollo sostenible, aprovechamiento de subproductos y seguridad alimentaria. - Participar en convocatorias de investigación internas y externas, nacionales e internacionales, gestionando recursos y alianzas estratégicas con la industria y el Estado. - Liderar semilleros y trabajos de grado que fortalezcan la formación investigativa y la vinculación temprana de los estudiantes con el sector productivo. - Articular la investigación con la docencia, incorporando resultados de proyectos y casos reales en el aula. - Coordinar o apoyar la operación de laboratorios vinculados a la Facultad, garantizando estándares técnicos y de seguridad. - Desarrollar servicios de consultoría y asistencia técnica en formulación, etiquetado, análisis sensorial, control de calidad y desarrollo de alimentos innovadores. - Promover la transferencia de conocimiento y la propiedad intelectual, participando en registros, patentes o desarrollos tecnológicos. - Publicar y divulgar resultados científicos y tecnológicos en revistas indexadas, congresos académicos y eventos del sector alimentario. - Diseñar, validar y ejecutar protocolos de análisis sensorial acordes al objetivo del estudio. - Seleccionar y aplicar métodos estadísticos para el análisis de resultados de evaluación sensorial y elaborar informes técnicos con conclusiones accionables para docencia, investigación y extensión. - Reclutar, entrenar y evaluar el desempeño de los panelistas sensoriales y establecer planes de mejoramiento para garantizar el buen desempeño del panel - Garantizar las condiciones óptimas de funcionamiento e infraestructura del laboratorio de análisis sensorial. - Garantizar consentimiento informado, protección de datos personales, confidencialidad y propiedad intelectual en las sesiones de panel sensorial. - Liderar procesos de docencia, investigación y extensión que requieran procesos de evaluación sensorial. - Liderar la planeación y ejecución del simposio del área disciplinar y la feria académica de la Facultad. - Planear y ejecutar las reuniones de docentes y actividades propias del área curricular disciplinar en el componente de alimentos. Requerimientos: - Habilidades avanzadas en el manejo de herramientas ofimáticas. - Excelente capacidad organizativa y de gestión del tiempo. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a las vacantes?