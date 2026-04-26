Paulina Dávila protagoniza “Santita” junto a Gael García Bernal en una serie sobre discapacidad y amor

Por Sergio Villamizar A paso firme pero seguro se viene desarrollando la carrera de la actriz colombiana Paulina Dávila en México, donde reside desde hace ya unos buenos años. Tras hacer parte de la serie Chespirito: sin querer queriendo, donde interpretó a la esposa de Roberto Gómez Bolaños, llegó una oportunidad de oro para protagonizar una serie, junto al reconocido Gael García Bernal y bajo la dirección del colombiano Rodrigo García (hijo de Gabriel García Márquez y con una gran carrera como director en el cine y la televisión internacional). Se trata de Santita, la nueva serie que acaba de estrenar Netflix y que se desarrolla en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde Paulina Dávila interpreta a María José Cano, más conocida como Santina, una ginecóloga que desde hace más de 20 años atrás vive con una discapacidad que la tiene en una silla de ruedas, para encontrarse con un viejo amor que dejó plantado en el altar. Le puede interesar: Juan Pablo Medina en DOC: cómo preparó el papel de médico que pierde 12 años de memoria Una apuesta arriesgada, donde su personaje de santa tiene poco, presentando una visión distinta, y lejos de los estereotipos de las personas que viven con diferentes discapacidades. Paulina Dávila habló sobre este personaje, su sueño cumplido de trabajar junto a Rodrigo García y todo lo que le ha dejado protagonizar esta serie de Netflix.

Su personaje es una mujer con una discapacidad, se encuentra en silla de ruedas, ¿cómo fue construir un personaje con estas características?

“Fue un reto muy grande que asumí con mucho respeto y mucha profundidad. Requería de mucho trabajo y compromiso. Desde que llegó a mí el personaje, sabía que iba a implicar una preparación muy larga, muy extensa y muy diferente a todo lo que había hecho hasta el momento. Por suerte, no estuve sola y tuve una de las preparaciones más largas que he tenido para un personaje, lo cual fue fundamental. Tuve una aliada, María Ángel García Ramos, quien es una activista y fue nuestra asesora en temas de discapacidad, que fue importantísima para mí, porque con ella también tuve la posibilidad de aprender mucho sobre el contexto que vive una mujer con discapacidad adquirida, que es la específica de Santita, y cómo es vivir con ella en un país como México. Entender el contexto social, político de la discapacidad en México, y bueno, adentrarme a un mundo que con mucha humildad me enseñó muchísimo. Tuve un proceso de capacitación, no solamente física, tuve un asesor de silla de ruedas, su nombre es Raúl Ortega, que hace las sillas específicamente en la que estoy todo el proyecto. La silla la tuve en mi casa meses antes de empezar el rodaje, entonces ya tenía que estar habituándome y encontrando cómo es ese cuerpo de Santita. Puede leer: Telemedellín ganó el segundo premio India Catalina con Los Propios: historias de vida del ciudadano común Una preparación no solamente desde un punto de vista físico, que evidentemente era necesario, sino también entenderlo desde un lugar emocional, entender mi propia relación con la discapacidad. Entenderlo desde un lugar formal y entender cómo es el mundo y la discriminación que viven las personas con discapacidad, pero en especial, mostrar cómo el mundo no está preparado y no está adaptado para muchas de las discapacidades, porque además, la discapacidad es diversa. Es una serie y un personaje que me abrió los ojos a ver el mundo desde otro lugar. Santita me generó una sensibilidad única frente a la discapacidad, y conocí gente maravillosa en el proceso. No solamente trabajé con estas dos personas que ya mencioné, también con personas que trabajan con activismo y discapacidad”.

No fue lo único que necesitó preparar sobre este personaje...

“Ese fue un viaje fundamental de Santita, pero no es lo único que tenía que preparar, porque Santita además es un personaje, dentro de su identidad, que tiene muchas caras, es ginecóloga, le gusta el juego, nada, entre muchas cosas. Eran muchas fichas que tener como listas a la hora de llegar al set y ensamblarlas todas y poder vivir este personaje con libertad”.

¿Un personaje que tiene mucho por resolver en su vida?

“Definitivamente, porque la encontramos 20 años después de tomar una decisión, ella se reencuentra con el amor de su vida, que además es un poco este amor que representa el primer amor, que todavía no ha sido llevado al final de sus consecuencias, sino como que hay muchas cosas pendientes, y eso es muy bonito de esta historia, porque pasa el tiempo, y estos personajes ya son otras personas, pero tienen este amor idealizado entre ellos, y en ese encuentro y desencuentros que trae la historia, es muy emocionante, muy fuerte, y yo creo que se van a sorprender mucho. Es una historia que tiene un lado muy luminoso, pero que también transita a la oscuridad, que te ríes con ese humor ácido de Santita, pero a la vez te pones a llorar. Es una historia profunda pero entretenida, muy importante de contar”. Puede leer: Vuelve Amigos y vecinos, la serie del famoso meme de Jon Ham

La serie la dirige el colombiano Rodrigo García...

“Rodrigo Garcia es un curioso total de la identidad y creo que le interesa mucho desarrollar personajes que no caigan en estereotipos, y eso fue muy importante con Santita. Para mí era un sueño trabajar con Rodrigo por obvias razones, es talentosísimo y es un director de actores, por lo que fue un gran aliado y fue fundamental para yo sentir la confianza que tenía que sentir a la hora de interpretar a Santita y poder dejarme ir y sacar todo lo que lo que preparé, haciéndolo con libertad y mucho coraje y valentía al final. No hubiera podido hacer nada de eso sin tenerlo a él como conteniéndome en ese proceso y dándome la confianza. Habían cosas que eran tan claras para él, que él veía en mí pero yo me tardaba en reconocerlas, entonces era esa conversación que se genera y esa complicidad y esa amistad, fue hermosa. Siempre querré trabajar con Rodrigo García, siempre, porque lo hace desde un lugar tan amoroso en el set, tan único, es un director muy generoso, muy divertido, con una profundidad muy especial con sus personajes”

¿Están cambiando las historias que están contando las series en Latinoamérica?

“Yo siento que sí, y apuesto porque así sea y siga siendo. Creo que qwseries como ‘Santita’ invitan y abren la puerta para que venga más, en donde haya una representación más honesta, además de personajes femeninos que sean complejos y lejos de estereotipos que hemos visto muchas veces, o encasilladas en el deber ser de las cosas. Al final, Santita es un personaje que tiene como particularidad que no quiere agradar y que vive bajo sus propias reglas, y en ese sentido nos viene a mostrar muchas cosas. Creo que no es solamente es una serie que entretiene, que es divertida, que es diversa, que tiene amor, acción, o sea, tiene de todo, pero nos deja por lo menos preguntas, nos obliga a preguntarnos sobre temas que aún en el mundo son tabú y muchas veces son controversiales. Creo que aquí se manejan con una honestidad y una transparencia que es refrescante y es necesaria en esta época que vivimos. Yo espero que sea ejemplo y abra la puerta a que se produzcan más series así, más contenidos así, que un poco salgan de los patrones de siempre”.

¿Luego de todo lo que has contado de la creación, ¿qué tan difícil fue separarse del personaje, dejarlo ir para ya empezar a asumir otros personajes?