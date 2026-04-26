Paulina Dávila protagoniza “Santita” junto a Gael García Bernal en una serie sobre discapacidad y amor

Por Sergio Villamizar
A paso firme pero seguro se viene desarrollando la carrera de la actriz colombiana Paulina Dávila en México, donde reside desde hace ya unos buenos años.
Tras hacer parte de la serie Chespirito: sin querer queriendo, donde interpretó a la esposa de Roberto Gómez Bolaños, llegó una oportunidad de oro para protagonizar una serie, junto al reconocido Gael García Bernal y bajo la dirección del colombiano Rodrigo García (hijo de Gabriel García Márquez y con una gran carrera como director en el cine y la televisión internacional).
Se trata de Santita, la nueva serie que acaba de estrenar Netflix y que se desarrolla en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde Paulina Dávila interpreta a María José Cano, más conocida como Santina, una ginecóloga que desde hace más de 20 años atrás vive con una discapacidad que la tiene en una silla de ruedas, para encontrarse con un viejo amor que dejó plantado en el altar.
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Una apuesta arriesgada, donde su personaje de santa tiene poco, presentando una visión distinta, y lejos de los estereotipos de las personas que viven con diferentes discapacidades.
Paulina Dávila habló sobre este personaje, su sueño cumplido de trabajar junto a Rodrigo García y todo lo que le ha dejado protagonizar esta serie de Netflix.