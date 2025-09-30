x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Ahórrate las lágrimas”: la Casa Blanca le respondió a Ariana Grande tras sus críticas a Trump

Ariana Grande provocó pronunciamiento de la Casa Blanca luego de publicar un mensaje en el que se cuestionaban las medidas antimigración y las restricciones a la comunidad LGBT en EE. UU.

  • La cantante y actriz Ariana Grande compartió un mensaje criticando la administración del presidente estadounidense Donald Trump. FOTO: Getty
    La cantante y actriz Ariana Grande compartió un mensaje criticando la administración del presidente estadounidense Donald Trump. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
30 de septiembre de 2025
bookmark

La Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, no ha tenido reparos en responder de manera directa a celebridades que cuestionan sus políticas.

Esta vez fue Ariana Grande quien se convirtió en el blanco del gobierno Trump después de compartir en su cuenta de Instagram un mensaje crítico contra el republicano.

La cantante y actriz de 32 años, con más de 370 millones de seguidores en la red social, publicó en sus historias un texto en el que cuestionaba las medidas antimigración y hacía referencia a la comunidad LGBT.

Vea aquí: El video de 26 minutos con el que Ariana Grande ganó el premio MTV Video Music Awards 2025

Apenas asumió la presidencia, Trump eliminó los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) del gobierno. En el Pentágono esa medida abarcó la prohibición de reclutar soldados transgénero. Además, el magnate afirmó que solo se reconocerían dos géneros: masculino y femenino.

“Quiero hablar con los votantes de Trump, tengo una pregunta muy genuina. Han pasado 250 días. Ahora que los inmigrantes han sido arrancados violentamente de sus familias y las comunidades han sido destruidas, ahora que las personas trans han sido culpadas de prácticamente todo y viven con miedo, ahora que la libertad de expresión está al borde del colapso para todos nosotros, ¿ha mejorado tu vida?”, indicaba el texto compartido por Grande.

Desde la Casa Blanca, el subsecretario de prensa Kush Desai recurrió a títulos de canciones de la artista como Save Your Tears, Just Like Magic y Get Well Soon para defender la gestión del presidente estadounidense.

Ahórrate las lágrimas, Ariana, porque las acciones del presidente Trump pusieron fin a la crisis inflacionaria de Joe Biden y están generando billones de dólares en nuevas inversiones. Incluso firmó una orden ejecutiva como por arte de magia que allanó el camino para que la FTC tomara medidas enérgicas contra Ticketmaster por estafar a los fans de los conciertos de Ariana Grande. ¡Mejórate pronto, Ariana!”, dijo Desai a la prensa estadounidense.

Grande ha sido una de las voces más reconocidas de la industria de la música que expresó abiertamente su apoyo a Kamala Harris durante las elecciones de 2024. En ese entonces, usó sus redes para anunciar que su voto sería para la candidata demócrata, gesto que marcó distancia con Trump.

Puede leer: Trump celebró el polémico anuncio de Sydney Sweeney y se burló de Taylor Swift

El presidente Trump también ha arremetido contra otras figuras de la música que se han alineado con sus contrincantes.

Taylor Swift, quien igualmente respaldó a Harris, ha sido objeto de ataques directos por parte del mandatario. En mayo de este año, escribió en su plataforma social Truth Social: “¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘odio a Taylor Swift’, ya no está ‘de moda’? (sic)”. El comentario parecía retomar un mensaje que él mismo había publicado en septiembre de 2024, cuando exclamó: “¡Odio a Taylor Swift!”.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida