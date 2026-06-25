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Esta es la lista de las 50 mejores canciones de 2026 hasta el momento, según Billboard

Billboard publicó su lista de las 50 mejores canciones de 2026 hasta el momento, un ranking que reúne los temas más escuchados de lo que va del año y que incluye a varios artistas latinos entre los seleccionados.

  • Olivia Rodrigo ocupó el primer lugar de la lista de las 50 mejores canciones de 2026 hasta el momento elaborada por Billboard, gracias a su tema The Cure. Foto: Captura de videoclip The Cure
    Olivia Rodrigo ocupó el primer lugar de la lista de las 50 mejores canciones de 2026 hasta el momento elaborada por Billboard, gracias a su tema The Cure. Foto: Captura de videoclip The Cure
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Billboard presentó su lista de las 50 mejores canciones de 2026 hasta el momento, una selección elaborada por su equipo editorial para destacar los temas que han tenido mayor impacto durante los primeros seis meses del año.

Entre los redactores y editores que participaron de la publicación están Katie Atkinson, Katie Bain, Eric Renner Brown, Hannah Dailey y Kyle Denis, junto con otros colaboradores especializados en distintos géneros musicales.

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La publicación, considerada una de las referencias más influyentes de la industria musical, realiza este ranking cada año para identificar las canciones que han definido el panorama musical antes del cierre anual y este año coincide con un periodo de alta rotación en el Billboard Hot 100, la principal lista de canciones de Estados Unidos, pues durante el primer semestre de 2026, diez temas distintos alcanzaron el número uno por primera vez, una cifra superior a la registrada en 2025.

Entre esas canciones aparecen Choosin’ Texas de Ella Langley, I Knew It, I Knew You de Taylor Swift, Hate That I Made You Love Me de Ariana Grande, I Just Might de Bruno Mars, Drop Dead de Olivia Rodrigo y Swim de BTS. También lograron llegar a la cima artistas como Harry Styles, Drake y Bad Bunny.

La lista reúne una amplia variedad de géneros y estilos; en el pop aparecen distintas variantes como dance-pop, synth-pop, electro-pop, baroque pop y bedroom indie, con artistas como Lady Gaga, Harry Styles, Lana Del Rey, Bruno Mars, MUNA, Hilary Duff, Pink Pantheress y Bella Kay.

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También se incluyen músicas latina y tropical como la regional mexicana, el merengue y el dancehall, además de hip-hop y rap con distintas influencias, country en varias vertientes, rock e indie, R&B y soul alternativo, y sonidos con elementos de jazz, bossa nova y arreglos orquestales. La selección integra artistas como Carín León, Rawayana y Manuel Turizo, Juvenile, Don Toliver, Kaitlin Butts, Bruce Springsteen, Jungle, Kelela, Olivia Dean y RAYE.

Estos son los artistas latinos en la lista de las 50 mejores canciones de Billboard

Los artistas latinos han tenido una presencia destacada y diversa en la selección editorial de 2026, destacando no solo por su popularidad, sino por su capacidad de innovar y reafirmar su identidad cultural. Estos son los que hacen parte de “The 50 Best Songs of 2026 So Far”:

Trueno ocupa el puesto 49 con Estilo Sudaka, del álbum TURR4ZO. El staff lo incluye en la selección por su enfoque sobre identidad sudamericana. La canción reinterpreta el término “sudaca” como expresión de identidad y lo vincula a una mezcla de rap y funk.

Carín León aparece en el puesto 42 con La Buena. La canción incorpora acordeón y tololoche y aborda una historia de devoción. El texto destaca el uso de elementos de la música regional mexicana.

La colaboración Inglés en Miami, de Rawayana y Manuel Turizo, ocupa el puesto 24. La canción describe la historia de una joven que viaja a Miami para estudiar inglés y termina en la vida nocturna de la ciudad. El tema alcanzó el número uno en la lista Latin Airplay en mayo.

Y aunque no aparecen en esta lista oficial, Billboard especifica que Bad Bunny aparece entre los artistas que han alcanzado el número uno del Billboard Hot 100 en 2026 junto con Shakira, que figura con Dai Dai, colaboración con Burna Boy, vinculada al ciclo reciente de la Copa del Mundo.

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50. Lady Gaga & Doechii – Runway

49. Trueno – Estilo Sudaka

48. Jungle – The Wave

47. Lana Del Rey – White Feather Hawk Tail Deer Hunter

46. Kaitlin Butts – Never Really Mine

45. KATSEYE – Pinky Up

44. Kelela – Idea 1

43. Juvenile feat. Megan Thee Stallion – BBB

42. Carín León – La Buena

41. Riley Green – Change My Mind

40. Kurt Vile – Chance to Bleed

39. A$AP Rocky feat. Brent Faiyaz – Stay Here 4 Life

38. Bad Gyal – Más Cara

37. Bruno Mars – I Just Might

36. Baby Keem feat. Kendrick Lamar & Momo Boyd – Good Flirts

35. Baby Rose feat. Leon Thomas – Friends Again

34. The Strokes – Going Shopping

33. Tucker Wetmore – Brunette

32. Don Toliver – E85

31. Luke Combs – Sleepless in a Hotel Room

30. Bossman Dlow – Motion Party

29. Fcukers – L.U.C.K.Y.

28. Olivia Rodrigo – Drop Dead

27. Slayyyter – DANCE...

26. Gracie Abrams – Hit the Wall

25. BTS – Swim

24. Rawayana & Manuel Turizo – Inglés en Miami

23. Robyn – Talk to Me

22. Sienna Spiro – Die on This Hill

21. Hilary Duff – Roommates

20. Noah Kahan – The Great Divide

19. Charli xcx – Dying for You

18. Drake – Shabang

17. MUNA – Dancing on the Wall

16. RAYE feat. Hans Zimmer – Click Clack Symphony

15. Tame Impala & JENNIE – Dracula

14. Madonna – I Feel So Free

13. Doechii feat. SZA – Girl, Get Up

12. Harry Styles – Aperture

11. Sombr – Homewrecker

10. Taylor Swift – I Knew It, I Knew You

9. Bruce Springsteen – Streets of Minneapolis

8. Ella Langley – Be Her

7. Jay-Z – Roots Picnic Freestyle

6. Bella Kay – iloveitiloveitiloveit

5. Kacey Musgraves – Dry Spell

4. Olivia Dean – So Easy (To Fall in Love)

3. PinkPantheress feat. Zara Larsson – Stateside (Remix)

2. Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me

1. Olivia Rodrigo – The Cure

Esta lista funciona como una guía de lo que ha sonado en distintos espacios durante el año y de cómo se están cruzando estilos, artistas y escenas en un mismo momento musical. Si está buscando qué escuchar ahora mismo, puede ser un punto de partida para armar una playlist con canciones del primer semestre del año.

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