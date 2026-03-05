Burger Master 2026: la ruta de hamburguesas volverá a llenar las filas en Colombia, ¿cuándo será y cuánto valdrá?

En los últimos años, ver filas frente a hamburgueserías ya se volvió una escena familiar en muchas ciudades de Colombia. Personas esperando durante horas para probar una receta específica, compartir fotos en redes sociales y votar por su favorita. Esa postal volverá a repetirse entre el 20 y el 26 de abril con la edición 11 del Burger Master, uno de los festivales gastronómicos más populares del país. El evento fue creado por el empresario Tulio Zuloaga, conocido en redes como Tulio Recomienda, quien convirtió una idea sencilla en una competencia culinaria que moviliza a miles de comensales en distintas regiones.

Durante una semana, restaurantes de diferentes ciudades presentarán una hamburguesa especial diseñada para el festival. Los clientes podrán probarlas por un precio único de $21.000 y luego votar por su favorita a través de la aplicación oficial del evento. La dinámica se ha convertido en una vitrina importante para el sector gastronómico. Tanto cadenas consolidadas como pequeños emprendimientos participan con la esperanza de conquistar el voto del público y quedarse con el reconocimiento a la mejor hamburguesa del país.

“Hace más de diez años nos dijeron que era imposible: que nadie haría filas por una hamburguesa, que los cocineros no competirían, que el país jamás se uniría alrededor de una mesa... pero pasó”, afirmó Zuloaga al anunciar la nueva edición del festival. Lea más: ¿Quiere una lonchera nutritiva para sus hijos? Tips de especialistas para un menú saludable El Burger Master se ha consolidado también como un fenómeno de consumo masivo. En la edición del año pasado se sirvieron más de tres millones de hamburguesas, una cifra que da cuenta del impacto del evento tanto en el público como en el sector gastronómico.

La competencia se ha expandido además a decenas de ciudades. En versiones recientes han participado restaurantes de lugares como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Santa Marta, Manizales, Armenia, Ibagué, Pasto y Valledupar, entre muchas otras. Para los establecimientos participantes, el evento no solo representa ventas durante una semana intensa, sino también visibilidad. Muchos restaurantes que comenzaron como pequeños emprendimientos han logrado posicionarse a nivel nacional gracias a su participación en el festival. Lea también: Doña Ratona, La Pascasia y Candelaria: el sueño de recuperar el centro de Medellín Para los comensales, en cambio, el atractivo está en recorrer la llamada “ruta de la hamburguesa”, visitando distintos locales, probando propuestas creativas y decidiendo cuál merece el primer lugar. Los restaurantes participantes de la edición 2026 se conocerán a través de la aplicación oficial del evento, donde los usuarios también podrán consultar direcciones, ingredientes y votar por su hamburguesa favorita. Zuloaga, por su parte, lanzó la convocatoria con el tono festivo que caracteriza al evento. “El año pasado servimos más de tres millones de hamburguesas. ¿Cuántas serán este año?”, escribió en redes sociales al anunciar el regreso del festival.

