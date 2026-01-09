Brooklyn Beckham marca distancia: solo permitirá contacto con su familia a través de abogados

Se agudiza la tensión familiar entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, luego de que el primogénito solicitara que cualquier contacto con su familia sea exclusivamente a través de su bufet de abogados. También pidió que no se le etiquete ni se le invite a ningún asunto o evento relacionado con sus parientes. Esta ruptura no es reciente, pero ha alcanzado un punto de no retorno que afecta al clan Beckham.

Entérese: Warner rechazó oferta hostil de Paramount y todo apunta a una fusión con Netflix

La disputa ha llegado a niveles tan altos que incluso el hijo aparece en Instagram como Brooklyn Peltz Beckham, haciendo referencia al apellido de la modelo Nicola Peltz, de 31 años, con quien contrajo matrimonio en abril de 2022, en una ceremonia realizada en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, la cual causó gran polémica en redes sociales.

De acuerdo con diarios estadounidenses, la joven modelo proviene de una familia “extremadamente millonaria”, pues su padre Nelson Peltz es un inversor y empresario multimillonario, además de ser el fundador de la prestigiosa firmaTrian Fund Management. Y es que los Peltz, especialmente Nelson Peltz, cuentan con un patrimonio superior a USD 1.500 millones, mientras que los Beckham tienen una fortuna estimada entre USD 660 y 680 millones, según cálculos recientes.