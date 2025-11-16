x

Estos son los conciertos y eventos imperdibles para cerrar el año en Bogotá

La agenda arranca con Beéle, quien abrirá con seis conciertos programados entre el 14 y el 17 de noviembre, y luego el 26 y 27 del mismo mes.

  • Beéle, cantante Barranquilla, se presenta en el Movistar Arena. FOTO: Colprensa.
    Beéle, cantante Barranquilla, se presenta en el Movistar Arena. FOTO: Colprensa.
Diario La República
hace 7 horas
bookmark

La cartelera musical de Bogotá para el cierre de 2025 llega cargada de conciertos en los principales escenarios de la ciudad, con artistas de diversos géneros y formatos.

El calendario reúne propuestas nacionales e internacionales en recintos como el Movistar Arena, el Vive Claro Arena, el estadio El Campín y el Coliseo Medplus.

En el Movistar Arena, la programación inicia con Beéle, que tendrá varias presentaciones entre el 14 y el 17 de noviembre y retomará actividades el 26 y 27 del mismo mes.

Las entradas para estas fechas se encuentran entre $175.600 y $328.900.

Puede leer: Ya hizo ‘sold out’ en el Movistar Arena; ¿quién es Beéle y a qué se debe su éxito?

Fans en el Movistar Arena de la capital. FOTO: Colprensa.
Fans en el Movistar Arena de la capital. FOTO: Colprensa.

Días después, el 5 de diciembre, el DJ alemán Boris Brejcha llegará con su gira Reflections, con boletería en el mismo rango de precios.

En diciembre también se presentará Bonka, agrupación aclamada por su apuesta de ‘tropipop’ que ofrecerá dos conciertos el 12 y 13 de diciembre, con entradas entre $211.600 y $412.500.

El Vive Claro Arena recibirá a Blessd el 22 de noviembre. La presentación se realiza después de su show con boletería agotada en 2024 y contará con precios entre $95.000 y $13,4 millones, según localidad.

Siga leyendo: Violencia y amenazas: el caso Blessd y Pirlo revela el lado oscuro del “trap” en Colombia

El estadio El Campín tendrá dos eventos musicales que cierran el año con artistas de gira internacional. El 28 de noviembre regresará Dua Lipa con el Radical Optimism Tour, con entradas que van desde $287.000 hasta $841.000.

Posteriormente, J Balvin se presentará el 13 de diciembre como parte de su gira Made in Colombia Ciudad Primavera, con boletería entre $343.000 y $497.000.

El Coliseo Medplus también tendrá actividades musicales en diciembre. El evento 240 km/h by Rebels reunirá a 15 DJ en el que se anuncia como el Face 2 Face más grande de América Latina, programado para el 15 de diciembre, con precios entre $162.000 y $435.000.

Entre los DJ’s internacionales, figuran Fumi, Cloudy y Adrian Mills.

Además, Limp Bizkit actuará el 5 de diciembre, con entradas entre $249.000 y $649.000.

Además: Dua Lipa saludó en español a sus fans de Colombia antes de su concierto en Bogotá, ¿qué dijo?

