El conflicto de los Beckham bajo la lupa psicológica: ¿Qué hay detrás del quiebre familiar?

El quiebre entre Brooklyn Beckham y sus padres no solo ha sido leído como un nuevo episodio de conflicto familiar expuesto en redes sociales, sino también como una tensión propia de una etapa vital clave: la transición definitiva hacia la adultez. Desde la psicología, este tipo de rupturas suelen aparecer cuando el hijo consolida una nueva familia y redefine sus lealtades emocionales, un proceso que no siempre es fácil para quienes ocupaban el centro afectivo. Lea aquí: El drama completo de los Beckham: Brooklyn acusa a su madre Victoria de haberle bailado inapropiadamente el día de su boda Para la psicóloga clínica Ana Teresa Miranda Lara, la situación que atraviesa el primogénito de los Beckham responde a una dinámica ampliamente documentada. “La tensión pública entre Brooklyn Beckham, sus padres y su esposa puede leerse como un proceso clásico de reorganización de lealtades en la adultez temprana. Brooklyn se encuentra en la etapa vital de consolidar una identidad propia y un nuevo sistema familiar, lo que implica desplazar parcialmente el eje emocional que antes ocupaban sus padres”, explica.

En ese movimiento, señala, la madre adquiere un rol central en el conflicto: “La madre aparece como una figura con alta implicación afectiva y control simbólico, para quien la separación emocional del hijo puede vivirse como pérdida o amenaza, generando fricción con la nuera, percibida consciente o inconscientemente como quien ‘reemplaza’ su lugar”. Conozca: “Es mi familia la que me ha controlado”: Brooklyn Beckham estalla y cuenta todo sobre el distanciamiento con sus padres

Este tipo de escenarios, añade la especialista, suele reforzar el cierre de la pareja frente al entorno familiar. “La pareja, por su parte, tiende a cerrarse en una alianza defensiva, reforzando la distancia con la familia de origen”, afirma, y aclara que estos conflictos no deben interpretarse de forma simplista: “Este tipo de conflicto no habla necesariamente de maldad, sino de duelos no elaborados, límites difusos y dificultades para aceptar que amar a un hijo adulto implica permitirle elegir, incluso cuando eso reconfigura profundamente el rol parental”.

Desde una lectura más profunda, la psicóloga plantea que también puede activarse un conflicto simbólico no resuelto. “Incluso puede pensarse en la activación de un residuo edípico no resuelto: no en el sentido literal del complejo, sino simbólicamente, como la dificultad de la madre para soltar el lugar privilegiado que ocupaba en la vida emocional del hijo”, señala. Cuando esa transformación no ocurre, advierte, “la pareja del hijo puede ser vista como una intrusa en un territorio afectivo que antes era exclusivo”.