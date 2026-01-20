El drama completo de los Beckham: Brooklyn acusa a su madre Victoria de haberle bailado inapropiadamente el día de su boda

El quiebre definitivo entre Brooklyn Beckham y sus padres volvió al centro de la conversación pública tras una serie de mensajes publicados por el joven en sus redes sociales, en los que señaló directamente a su madre, Victoria Beckham, de haber protagonizado uno de los episodios más incómodos de su boda con Nicola Peltz, celebrada en abril de 2022 en Palm Beach, Florida. En contexto: “Es mi familia la que me ha controlado”: Brooklyn Beckham estalla y cuenta todo sobre el distanciamiento con sus padres Según relató Brooklyn, el momento que debía ser el primer baile de los recién casados fue interrumpido de forma inesperada. Afirmó que el cantante Marc Anthony, quien se presentó como invitado en la ceremonia, lo llamó al escenario cuando estaba previsto el baile romántico con su esposa, pero que en lugar de Nicola encontró a su madre esperándolo. “Mi madre interceptó mi primer baile con mi esposa, que había sido planeado durante semanas con una canción romántica. Bailó sobre mí de manera muy inapropiada frente a nuestros 500 invitados. Nunca me he sentido tan incómodo ni humillado en toda mi vida”, escribió.

El primogénito de los Beckham aseguró que ese episodio marcó de forma negativa uno de los días más importantes de su vida y fue una de las razones por las que él y Nicola decidieron renovar sus votos tiempo después, en una ceremonia íntima a la que los Beckham no asistieron. “Queríamos crear nuevos recuerdos que nos trajeran felicidad, no ansiedad ni vergüenza”, explicó.

Una boda: varias versiones

Las acusaciones de Brooklyn se suman a otros señalamientos relacionados con la boda, como la supuesta cancelación de último momento del vestido que Victoria Beckham iba a diseñar para Nicola Peltz, lo que obligó a la novia a optar finalmente por un vestido de Valentino Haute Couture. Brooklyn afirmó que ese gesto fue parte de una serie de actitudes con las que, según él, su familia intentó sabotear su relación incluso antes del matrimonio.

Sin embargo, la versión del joven contrasta con la reconstrucción de los hechos publicada por otros medios y asistentes al evento. De acuerdo con Vogue, el primer baile de los recién casados sí se realizó y fue con la canción Can’t Help Falling in Love, en la voz del cantante sudafricano Lloyiso. La revista sostiene que la intervención de Marc Anthony ocurrió más tarde, durante la recepción, cuando el artista interpretó I Need to Know y fue en ese momento cuando Brooklyn habría invitado a su madre a subir al escenario, acompañados también por David Beckham y su hija menor, Harper. Siga leyendo: “Hay que dejar que los hijos cometan errores”: David Beckham en entrevista tras fuertes declaraciones de su hijo Estas discrepancias han alimentado el debate público y han puesto en duda el orden real de los acontecimientos. No obstante, un invitado a la boda, Stavros Agapiou —esposo del DJ Fat Tony—, respaldó la versión de Brooklyn en un comentario de Instagram posteriormente eliminado, en el que aseguró: “Yo estuve allí y pasó, está diciendo la verdad”.

La controversia se ve reforzada por el hecho de que no existe registro público del episodio. La pareja impuso una estricta política de “no teléfonos” durante la boda, obligando a los invitados a entregar sus dispositivos y utilizar teléfonos básicos para fotos. Según fuentes citadas por Daily Mail, Brooklyn y Nicola poseen el único material audiovisual del evento, lo que les da control absoluto sobre cualquier grabación del momento cuestionado. Mientras las especulaciones se multiplican en redes sociales, el episodio del baile se ha convertido en el símbolo de una ruptura más profunda. Para Brooklyn Beckham, lo ocurrido en su boda representa años de control y exposición mediática forzada; para su familia, en cambio, se trata de una versión que otros testigos y publicaciones han puesto en entredicho. La distancia, por ahora, parece definitiva.

¿Qué dicen los expertos acerca de la ruptura familiar de los Beckham?

Sobre el conflicto familiar que rodea a Brooklyn Beckham, EL COLOMBIANO consultó con la psicóloga clínica Ana Teresa Miranda Lara, quien planteó una lectura centrada en los procesos de transición emocional propios de la adultez temprana y en la reconfiguración de los vínculos parentales: “La tensión pública entre Brooklyn Beckham, sus padres y su esposa puede leerse como un proceso clásico de reorganización de lealtades en la adultez temprana. Brooklyn se encuentra en la etapa vital de consolidar una identidad propia y un nuevo sistema familiar, lo que implica desplazar parcialmente el eje emocional que antes ocupaban sus padres.”

En este escenario, Miranda Lara subrayó el papel de la figura materna y la dificultad que puede surgir ante la separación emocional del hijo: “En este contexto, la madre aparece como una figura con alta implicación afectiva y control simbólico, para quien la separación emocional del hijo puede vivirse como pérdida o amenaza, generando fricción con la nuera, percibida consciente o inconscientemente como quien ‘reemplaza’ su lugar.” Entérese: Una telenovela en vivo: Westcol, Aida y el espectáculo de su propia intimidad La especialista explicó que, frente a estas tensiones, la pareja suele reaccionar cerrándose emocionalmente: “La pareja, por su parte, tiende a cerrarse en una alianza defensiva, reforzando la distancia con la familia de origen”. Lejos de reducir el conflicto a culpables individuales, la psicóloga apuntó a procesos emocionales no resueltos: “Este tipo de conflicto no habla necesariamente de maldad, sino de duelos no elaborados, límites difusos y dificultades para aceptar que amar a un hijo adulto implica permitirle elegir, incluso cuando eso reconfigura profundamente el rol parental”.