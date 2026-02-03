Video | Rapero cayó desde 20 metros de altura en pleno concierto en Movistar Arena

Lo que debía ser el arranque espectacular de un concierto terminó convirtiéndose en un momento de tensión y silencio absoluto. El rapero español Delaossa sufrió una aparatosa caída de más de 20 metros de altura durante su presentación en el Movistar Arena de Madrid, luego de que fallara el arnés de seguridad que formaba parte de la escenografía del espectáculo.

El incidente ocurrió apenas iniciaba el show, cuando el artista malagueño se preparaba para realizar un salto desde una estructura elevada, un efecto pensado para sorprender al público como parte de la puesta en escena de su gira “La Madrugá Tour”. Sin embargo, el sistema de sujeción no respondió como estaba previsto y el cantante se precipitó al vacío ante la mirada de miles de asistentes.

Varios espectadores grabaron el momento con sus celulares. En cuestión de minutos, los videos comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa cómo el intérprete cae de forma abrupta al escenario. La música se detuvo de inmediato y el ambiente festivo dio paso a la preocupación generalizada.