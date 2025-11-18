x

Así fue el conmovedor gesto que tuvo James con su novia, Luisa Duque, quien es 11 años menor que el futbolista

La pereirana ya ha tenido varias apariciones en público con el 10 de la Selección Colombia.

    James Rodríguez y Luisa Duque llevan un noviazgo confirmado desde el mes de enero cuando el cucuteño ya estaba en México. Fotos: Getty Images y @luisamariaduque11
El Colombiano
18 de noviembre de 2025
bookmark

El futbolista colombiano James Rodríguez y la modelo Luisa Duque dejaron a espectadores boquiabiertos al protagonizar un tierno momento, robándose el show fuera de la cancha.

Ocurrió en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el pasado sábado, 15 de noviembre, tras finalizar el amistoso ante Nueva Zelanda.

Lea también: Lorenzo fue claro: “Colombia debe ser más contundente y aprender a jugar sin James Rodríguez y Luis Díaz”

Al concluir el partido, James Rodríguez se acercó a una de las tribunas especiales VIP. Allí, se dirigió primero a su familia para saludarlos, y después se acercó a Luisa Duque. Frente a los asistentes, el futbolista la saludó con un abrazo y un tierno beso.

¿Quién es Luisa Duque, la mujer que siendo 11 años menor le robó el corazón a James?

Luisa María Duque es una conocida modelo e influencer oriunda de Pereira que a sus 23 años ya se ha construido una carrera en el mundo del modelaje participando en diversas campañas de moda. También cuenta con más de 100 mil seguidores en sus redes sociales.

La relación entre la pereirana y el cucuteño ya había sido confirmada en enero de 2025 cuando ya el 10 se encontraba en México, sin embargo, se rumora que el noviazgo habría comenzado en 2024, durante la final de la Copa América celebrada en Estados Unidos, pues en ese certamen Luisa ya había sido vista cerca de la familia del futbolista, incluso sentada junto a su madre e hijos.

La modelo y el futbolista, a pesar de lo mediáticos que pueden llegar a ser, han optado por mantener un bajo perfil en cuanto a la exposición digital de su vida privada, pues en sus redes no publican fotos juntos pese a seguirse mutuamente.

Luisa con 23 y James con 34 años han logrado consolidar y fortalecer su relación a pesar de la diferencia de edad. La modelo al parecer ha demostrado una cercanía especial con Salomé, la hija mayor de James Rodríguez, algo que contribuiría a cimentar los lazos entre ambos.

Siga leyendo: El invicto de Lorenzo a prueba: Colombia busca en Nueva York la consagración de su 2025 perfecto

