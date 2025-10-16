Reconocido comediante Hassam fue hospitalizado de urgencia: esto es lo que sabe sobre su estado de salud

Gerly Hassam Gómez Parra, conocido artísticamente como Hassam, ha sido hospitalizado de urgencia en las últimas horas, generando una gran inquietud entre sus seguidores. Su equipo de prensa emitió un comunicado como respuesta a varios rumores que rondaban por las redes.

Ante la ausencia del comediante en las emisiones del programa ¿Qué hay pa’ dañar? del canal RCN, varios seguidores se comenzaron a cuestionar sobre los motivos por los cuales el exintegrante de Sábados Felices no estaba junto a sus compañeras Johana Velandia y Valentina Taguado.

Para responder a la preocupación de los televidentes, el equipo de representación del artista informó que Hassam se encuentra actualmente hospitalizado y recibiendo atención médica especializada.

Según el comunicado difundido a través de sus redes sociales, el humorista está siendo monitoreado por un equipo profesional, el cual ha reportado una evolución positiva. El mismo comediante compartió una imagen en sus historias de Instagram donde se veía una habitación de clínica, acompañada del mensaje: “Hey, seguimos vivos”.