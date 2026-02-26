¿Fin del After Show? Karen Sevillano y Vicky Berrío se despiden de RCN y de La Casa de los Famosos entre rumores de cancelación

Tal parece que el After Show de La Casa de los Famosos ha llegado a su fin. Así lo confirmaron sus mismas presentadoras, Karen Sevillano, la ganadora de la primera temporada; y la comediante Vicky Berrío, quienes aceptaron que la salida de este programa complementario podría haber sido producto de la “baja audiencia” en un formato que ofrece análisis frescos de los participantes y de la gala de eliminación.

Ellas argumentaron que quizá en esta tercera temporada no existe el mismo impacto que en la primera, cuando ganó Karen, o incluso en la segunda, cuando Altafulla se llevó el premio de 400 millones de pesos.

Lea también: MasterChef Celebrity inicia grabaciones: esta es la lista completa de participantes de su nueva temporada

Es por esto que Berrío confesó en un live con el periodista Carlos Ochoa sentirse afligida por la noticia, pues no veía llegar el final del After Show, que según los rumores, habría sido para darle espacio a la serie Enfermeras, que volvería a ser transmitida a las 10:30 p. m., en el horario del After.

“Cuando nos dijeron: ‘Muchachas, ya no van más, se cancela el After’, yo dije: ‘¿Ah, cómo así? ¿Hoy no hay After?’ Pero luego dijeron que se cancelaba del todo. Yo quedé en shock, no entendía por qué no íbamos a ir ni a despedirnos”, expresó Vicky en medio de su asombro.