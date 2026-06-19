Karol G hizo un pronunciamiento sobre las elecciones en Colombia: este fue su mensaje

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la cantante paisa Karol G utilizó sus redes sociales para invitar a los ciudadanos a participar en las elecciones del próximo 21 de junio, cuando el país elegirá al presidente para el periodo 2026-2030.
A través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, la artista hizo un llamado a ejercer el derecho al voto y destacó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de la democracia.
“Este 21 de junio los colombianos tenemos una nueva oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto”, expresó la cantante, quien además advirtió sobre las consecuencias de la abstención electoral. “¿Qué pasa si no participamos? Alguien más termina decidiendo por nosotros”, señaló.