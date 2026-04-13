Kate Perry fue señalada de agresión sexual por una actriz de Orange Is the New Black

La cantante Katy Perry rechazó los señalamientos de agresión sexual hechos por la actriz Ruby Rose, quien afirmó en redes sociales haber sido víctima de un episodio ocurrido hace casi dos décadas en Melbourne, Australia.

A través de su representante, Perry calificó los señalamientos como “falsos” y “peligrosos”, según el medio estadounidense TMZ. En el mismo pronunciamiento, la defensa de Perry sostuvo que Rose tiene antecedentes de realizar acusaciones públicas que han sido desmentidas por las personas involucradas.

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Todo comenzó luego de que Rose, conocida por haber participado en la serie Orange Is the New Black, publicara una serie de mensajes en la red Threads, en los que aseguró que la cantante la agredió en una discoteca cuando tenía poco más de 20 años. Según su versión, el hecho ocurrió en el club Spice Market, donde —afirmó— Perry habría tenido un comportamiento inapropiado frente a varias personas, hasta el punto de haberse quitado su ropa interior.