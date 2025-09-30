x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Voy a ausentarme”: Lola Young canceló todos sus conciertos luego de desmayarse durante un show en Nueva York

La cantante británica Lola Young canceló su gira tras desmayarse en un concierto en Nueva York. Explicó a sus fans que necesita recuperarse antes de volver.

  • La reconocida cantante británica Lola Young, conocida por su éxito “Messy”, dio a conocer la noticia a través de un mensaje en redes sociales. FOTO: Captura video de redes sociales @EnCelebridades
    La reconocida cantante británica Lola Young, conocida por su éxito “Messy”, dio a conocer la noticia a través de un mensaje en redes sociales. FOTO: Captura video de redes sociales @EnCelebridades
Agencia AFP
30 de septiembre de 2025
bookmark

La reconocida cantante británica Lola Young, conocida por su éxito Messy, anunció este martes 30 de septiembre en su Instagram la cancelación de todos sus próximos eventos después de haberse desmayado repentinamente en el escenario durante un concierto el pasado sábado, 27 de septiembre, en Nueva York.

Le puede interesar: Estos son los premios que recibió la antioqueña Vanessa Pulgarín como la nueva Miss Universe Colombia 2025

“Voy a ausentarme por un tiempo. Me duele tener que cancelar todos mis planes previstos en un futuro cercano”, declaró la artista londinense de 24 años, sin precisar qué conciertos de su gira internacional quedaban cancelados.

“Espero sinceramente que me den una segunda oportunidad cuando haya tenido tiempo de trabajar en mí misma y vuelva más fuerte”, añadió, agradeciendo a sus fans su “amor y apoyo”, concluyó en la red social.

La cantante, que lanzó hace diez días su tercer álbum I’m Only F**king Myself, estaba actuando en el festival All Things Go el pasado sábado en Nueva York, cuando se desplomó en el escenario a mitad de su actuación, como muestran varios videos.

Fue evacuada rápidamente por los servicios de emergencia ante los fans conmocionados. “Ahora estoy bien”, escribió después en Instagram, anunciando la cancelación de su concierto del día siguiente en Washington.

La cantante, que saltó a la fama internacional en 2024 con su tema Messy, viral en TikTok, ha contado en varias entrevistas que padece un trastorno esquizoafectivo, que puede provocar episodios maníacos y requerir hospitalización.

En octubre tenía previsto actuar en el Reino Unido y en noviembre y diciembre en Canadá, Estados Unidos y México. Su gira debía continuar en América Latina y Europa entre marzo y junio de 2026.

También le puede interesar: El millonario proyecto de Robert De Niro: abrirá un resort de lujo en exclusiva playa de la princesa Diana en el Caribe

Preguntas sobre la nota:

¿Por qué Lola Young canceló su gira?
La cantante se desmayó en un festival en Nueva York y decidió pausar su carrera temporalmente para enfocarse en su recuperación.
¿Qué dijo Lola Young a sus seguidores tras el desmayo?
En Instagram explicó que volverá “más fuerte” y pidió a sus fans comprensión y apoyo durante este tiempo.
¿Qué conciertos de Lola Young se cancelaron?
Aunque no dio lista exacta, estaban previstos shows en Reino Unido, EE. UU., Canadá, México, América Latina y Europa entre 2025 y 2026.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida