“No es un Stand Up Comedy, esta propuesta tiene una dramaturgia más sólida, porque cuenta una historia, no es un persona parada contando anécdotas sobre su vida, que es como funciona el Stand Up.

¿Cuando comenzaron hace 30 juntos visualizaron que iban a estar tan vigentes por tantos años?

“Uno cuando comienza las cosas no sabe como van a terminar y en esa época vivíamos el presente, pero jamás imaginamos que íbamos a durar tanto y en todos los medios, nos definimos como multimedios y multimediocres, porque nuestra carrera hemos pasado por todas las variantes.

Tuvimos un periodo de siete u ocho años en los que cada uno estuvo en sus proyectos y nos volvió a unir esta obra que vamos a llevar a Medellín.

Hemos sido unos afortunados por la vigencia que hemos tenido.

Nos sorprende también lo que está pasando con el programa en Red Noticias, porque ya vamos para la octava temporada.

Inicialmente nos llamaron para hacer un programa deportivo, pero no se puede hacer porque lo nuestro es más lo político y la actualidad, hacer críticas a nosotros mismo, a la colombianidad y, sobre todo, a la nefasta clase política colombiana”.

Le recomendamos: Humor paisa: Vivir de echar cuentos

¿Son 30 años juntos cómo se han “soportado”?

“Tuvimos una época muy intensa, los primeros diez años nos la pasábamos juntos dentro y fuera del programa, luego llegó un receso para oxigenarnos y ahora volvimos pero cada uno en su nicho.

Nosotros somos tres personajes: Martín, Santiago y Martín-Santiago. Cada uno funciona por aparte, pero creamos un monstruo que dos cabezas que es Martín-Santiago y ese es el que identifica la gente, el que es popular.

En estos últimos años cada uno se mueve en su nicho y eso ha sido clave para sobrevivir, ya pasamos la etapa de compartirlo absolutamente todo y ahora nos encontramos para hacer a Martín-Francisco.

Tenemos una amistad muy serena, ya no tan intensa como antes, solo nos reunimos para estar en escena”.

¿No lo volvimos a ver en dramatizados, por qué no siguió actuando?

“Me he alejado mucho, me han hecho algunas propuestas, muy amable la gente que me tiene en cuenta, pero no gusta, porque el giro que cogió la televisión es hacia un terreno en el que no me siento cómodo.

Hago teatro, ligado a Jorge Alí Triana que es mi maestro y amigo.

Hace poco hice la serie de Juanpis González y a manera de primicia le cuento que viene una película, Juanpis Presidente, y ahí voy a estar. Vamos a comenzar a rodar en septiembre. Es un largometraje que sigue la linea de Alejandro Riaño, que es muy buena”.