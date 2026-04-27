“Está lleno de mentiras” y “fue terapéutico”: el biopic de Michael Jackson divide a sus hijos

La película titulada ”Michael” es una producción biográfica sobre el Rey del Pop, Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King. La cinta busca retratar el ascenso a la fama del cantante, abarcando desde sus inicios como un prodigio infantil en The Jackson 5 hasta su etapa como icono mundial, culminando aproximadamente en 1988 durante la era de Bad.
El papel de Michael Jackson es interpretado por su sobrino, Jaafar Jackson, cuya caracterización ha sido descrita como sorprendente por miembros de la familia. En cuanto a la participación del entorno familiar en el filme, Prince Jackson, el hijo mayor del artista, trabajó como productor ejecutivo, estuvo presente a diario durante el rodaje y además realizó un breve cameo como guardia de seguridad en una escena ambientada en un concierto en Londres.
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