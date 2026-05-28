¿Estado austero o más gasto público? Así manejarían las finanzas públicas Paloma, Cepeda y de la Espriella

A tan solo dos días de las elecciones presidenciales, la discusión económica toma cada vez más peso. Con una brecha fiscal en la que los ingresos del Gobierno Nacional Central promedian el 16,5% frente a un gasto público que no ha bajado del 21% del PIB desde la pandemia, el manejo de las finanzas del país luce prioritario. Podría interesarle: Consejo de Estado ordena a Petro abstenerse de difundir propaganda electoral En este escenario, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentó un análisis sobre las propuestas de los tres candidatos que lideran la intención de voto. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Aunque muestran visiones ideológicas distintas en tributación, gasto y regla fiscal, el informe revela un preocupante punto flojo compartido: las tres campañas muestran una marcada ausencia de estimaciones presupuestales y una carencia de mecanismos concretos para implementar sus promesas.

Propuestas de los candidatos presidenciales en recaudo de impuestos

En materia tributaria, los candidatos plantean caminos muy diferentes para abordar un sistema caracterizado por la alta dependencia del IVA y la renta. Iván Cepeda orienta su programa hacia el fortalecimiento del recaudo mediante criterios de equidad y progresividad, concentrando sus esfuerzos en la lucha frontal contra la evasión fiscal. El candidato de izquierda ha dejado clara su postura frente a la administración de los recursos del Estado: ”El gobierno debe apretarse el cinturón, no el pueblo. Gobernar no es un privilegio: es un mandato del pueblo. La Austeridad Republicana no recorta derechos; recorta lujos y privilegios injustificados”. Sin embargo, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advierte que Cepeda no detalla cómo ejecutará estas medidas ni cómo solucionará problemas estructurales como la erosión de la base gravable. Encuentre: Estos son los departamentos con más testigos electorales inscritos para el 31 de mayo Por su parte, de la Espriella enfoca sus propuestas impositivas en la simplificación regulatoria y la reducción de cargas para las empresas con el fin de promover la inversión privada. Su plan incluye beneficios tributarios específicos para el sector cultural, el entretenimiento, la agroindustria en zonas francas rurales y la innovación en educación pública. El informe resalta una contradicción en este punto, pues el entretenimiento ha sido uno de los sectores con mayor dinamismo en el PIB reciente, por lo que otorgarle exenciones carece de una justificación económica clara. Finalmente, Paloma Valencia coincide con la visión de reducir la carga impositiva, pero va más allá al proponer recortes explícitos sobre los impuestos de renta, patrimonio y propiedad. Su premisa es que una menor tarifa estimulará el crecimiento y ampliará la base económica. Al igual que sus contrincantes, sus propuestas carecen de estimaciones de impacto fiscal.

Propuestas de Cepeda, Abelardo y Paloma en gasto público

El segundo eje del análisis muestra cómo se traduce la ideología de cada campaña en la destinación del presupuesto nacional. Es un rubro donde los candidatos se mueven con diferentes intensidades: Cepeda totaliza 55 propuestas de gasto, Valencia registra 47 y de la Espriella cuenta con 31. Cepeda busca una expansión de las capacidades estatales con un enfoque redistributivo y una fuerte presencia territorial. Para ello, prioriza la oferta pública en los sectores de Agricultura y Desarrollo Rural con 8 propuestas, Vivienda con 6 y Educación con 5. En el espectro opuesto, de la Espriella y Valencia enfatizan la necesidad de reorganizar la administración y reducir el tamaño del aparato burocrático. De la Espriella combina este discurso de reducción con una expansión focalizada mediante subsidios directos y mecanismos de mercado en áreas como Igualdad y Equidad con 7 propuestas, Educación con 4 y Salud con 4. El candidato de derecha ha manifestado su preocupación por la distribución del presupuesto: ”Hay que recortar el Estado, hay que reducir el gasto. Más de la mitad del presupuesto en Colombia se va en gasto y el otro en el pago de la deuda. Colombia tiene un gran déficit fiscal”. Para solucionar este panorama, plantea ideas como la participación en la reactivación económica de Venezuela. Lea más: ¿Qué pasa si no sale a votar? No deje que elijan por usted Paloma Valencia, en cambio, es la candidata que mayor nivel de detalle y cuantificación de metas presenta en sus iniciativas de gasto. Estructura sus proyectos sobre alianzas con el sector privado e incentivos en Salud con 8 propuestas, Defensa y Policía con 4, Minas y Energía con 4 y Trabajo con 4. Valencia fundamenta su urgencia en el estado actual de las finanzas, expresando textualmente que: ”Petro nos deja un Estado quebrado. La deuda del país pasó de 800 billones a más de 1.200 billones, y el déficit fiscal podría estar entre 80 y 85 billones de pesos. Es una situación dramática. Colombia necesita austeridad, crecimiento económico y responsabilidad fiscal”.

¿Qué dicen los candidatos presidenciales sobre la regla fiscal?

La regla fiscal es el tercer pilar del informe, considerado un indicador esencial del compromiso de los candidatos con la estabilidad macroeconómica. En este aspecto, Iván Cepeda guarda un silencio absoluto en su programa de gobierno al no incluir ninguna propuesta explícita sobre las metas de déficit o la trayectoria de la deuda pública. Se limita a plantear la citada Ley de Austeridad Republicana. Por el contrario, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia mencionan explícitamente el respeto a este marco legal. El primero propone un cumplimiento estricto y el fortalecimiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), mientras la segunda establece una meta ambiciosa de respetar la regla fiscal, reducir el déficit en 50 billones de pesos y renegociar la deuda pública. Pese a la claridad de estas metas numéricas, el Observatorio Fiscal aclara que ninguno de los tres aspirantes explica los mecanismos financieros reales que harían viables estos objetivos. Siga leyendo: ABC para jurados de votación: cómo consultar y asistir a la capacitación obligatoria para las elecciones del 31 de mayo

Los puntos débiles de los candidatos a la presidencia en materia fiscal