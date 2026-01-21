Falleció Roque Ospina Duque, fundador de Inexmoda e impulsor de la moda colombiana

Falleció Roque Ospina Duque, empresario y líder gremial que marcó un antes y un después en la historia de la industria textil, de la confección y de la moda en Colombia. Fue fundador y expresidente ejecutivo de Inexmoda, institución desde la cual impulsó la consolidación de plataformas que transformaron el desarrollo productivo del país y posicionaron a Medellín como un referente regional del Sistema Moda.
Su nombre quedó ligado a la construcción de una visión estratégica que entendió la moda no solo como una actividad creativa, sino como un motor de desarrollo económico, generación de empleo e internacionalización empresarial.
