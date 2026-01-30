¿Cuáles son los partidos más atractivos de la cuarta fecha de la Liga colombiana?

La cuarta fecha del torneo Apertura 2026 se prolongará por cinco días. La jornada empieza este sábado, en la frontera colombo-venezolana y finalizará el próximo miércoles 4 de febrero en el estadio Atanasio Girardot.
El duelo inicial lo protagonizarán el Cúcuta Deportivo, que busca su primera victoria después de regresar a la A tras 5 años en la B, contra Fortaleza (4:00 p.m.). Los nortesantandereanos perdieron 1-2 con Once Caldas en su primera presentación y 2-1 ante el Inter de Bogotá en la segunda.