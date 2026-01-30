¿Cuáles son los partidos más atractivos de la cuarta fecha de la Liga colombiana?

La cuarta fecha del torneo Apertura 2026 se prolongará por cinco días. La jornada empieza este sábado, en la frontera colombo-venezolana y finalizará el próximo miércoles 4 de febrero en el estadio Atanasio Girardot. El duelo inicial lo protagonizarán el Cúcuta Deportivo, que busca su primera victoria después de regresar a la A tras 5 años en la B, contra Fortaleza (4:00 p.m.). Los nortesantandereanos perdieron 1-2 con Once Caldas en su primera presentación y 2-1 ante el Inter de Bogotá en la segunda.

En la tercera lograron un empate 2-2 contra Bucaramanga, en el clásico del oriente del país. Contra los bogotanos, que ganaron 1-0 contra Alianza y empataron con Pereira (0-0) y Llaneros (1-1), buscarán darle una alegría a su público. En el segundo juego, Chicó recibirá a Santa Fe en Tunja, a partir de las 6:10 p.m. El domingo 1° de febrero se jugarán cinco partidos. La jornada la abrirán Bucaramanga y Alianza (2:00 p.m.), en la capital de Santander. Después, desde las 4:10 p.m., jugarán Deportivo Cali y Deportivo Pasto en Palmira. El Once Caldas de Hernán Darío Herrera recibirá en Manizales al Jaguares de Córdoba desde las 6:10 p.m.

Entre tanto, el DIM de Alejandro Restrepo visitará a Millonarios en El Campín de Bogotá en uno de los mejores juegos de la fecha desde las 8:30 p.m. A la misma hora se enfrentarán, en Villavicencio, Jaguares y Águilas.