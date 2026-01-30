x

¿Cuáles son los partidos más atractivos de la cuarta fecha de la Liga colombiana?

La cuarta jornada del torneo Apertura 2026 se disputará durante cinco días.

  • El delantero uruguayo Enzo Larrosa es una de las cartas que tiene el DIM para visitar a Millonarios. FOTO: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
bookmark

La cuarta fecha del torneo Apertura 2026 se prolongará por cinco días. La jornada empieza este sábado, en la frontera colombo-venezolana y finalizará el próximo miércoles 4 de febrero en el estadio Atanasio Girardot.

El duelo inicial lo protagonizarán el Cúcuta Deportivo, que busca su primera victoria después de regresar a la A tras 5 años en la B, contra Fortaleza (4:00 p.m.). Los nortesantandereanos perdieron 1-2 con Once Caldas en su primera presentación y 2-1 ante el Inter de Bogotá en la segunda.

En la tercera lograron un empate 2-2 contra Bucaramanga, en el clásico del oriente del país. Contra los bogotanos, que ganaron 1-0 contra Alianza y empataron con Pereira (0-0) y Llaneros (1-1), buscarán darle una alegría a su público.

En el segundo juego, Chicó recibirá a Santa Fe en Tunja, a partir de las 6:10 p.m. El domingo 1° de febrero se jugarán cinco partidos. La jornada la abrirán Bucaramanga y Alianza (2:00 p.m.), en la capital de Santander. Después, desde las 4:10 p.m., jugarán Deportivo Cali y Deportivo Pasto en Palmira. El Once Caldas de Hernán Darío Herrera recibirá en Manizales al Jaguares de Córdoba desde las 6:10 p.m.

Entre tanto, el DIM de Alejandro Restrepo visitará a Millonarios en El Campín de Bogotá en uno de los mejores juegos de la fecha desde las 8:30 p.m. A la misma hora se enfrentarán, en Villavicencio, Jaguares y Águilas.

El lunes 2 de febrero el Inter de Bogotá recibirá al Deportes Tolima en el estadio de Techo (6:20 p.m.), mientras que Pereira recibirá a Junior a las 8:30 p.m. La cuarta fecha se cerrará el miércoles con el “clásico de Colombia” entre Atlético Nacional y América de Cali en el Atanasio (8:00 p.m.).

