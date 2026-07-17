Adiós a la “señora de las palomas”: murió reconocida actriz de Mi pobre angelito 2 y ganadora del Óscar

La actriz irlandesa Brenda Fricker murió a los 81 años en Dublín tras enfrentar problemas de salud, según confirmó su representante, Phil Belfield. La noticia se conoció este viernes y fue difundida por medios británicos.
Fricker fue reconocida por su extensa carrera en el cine y la televisión, por convertirse en la primera actriz irlandesa en ganar un Premio Oscar y por su participación en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), donde interpretó a la recordada “Señora de las Palomas”.