Precio del petróleo superaría los US$100 por escalada de ataques contra Irán

La escalada militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán podría sacudir el mercado energético global y escalar los precios del petróleo, incluso, por encima de los US$100 dólares.
La cuestión es que la zona donde se desarrolla el actual conflicto es una de las principales regiones productoras de crudo en el mundo. Un punto neurálgico es el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, corredor estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo global, en especial el que se dirige hacia economías como China.
“Cuando en los mercados financieros y en la economía se han presentado incrementos importantes en los precios del petróleo, usualmente han estado asociados con tensiones, conflictos o interrupciones en la oferta en la zona del Medio Oriente”, explicó Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores.
Entérese: ¿Por qué Israel y EE. UU. atacaron a Irán? Cinco claves para entender a la república islámica
Añadió que el primer efecto observable sería que “el precio de los energéticos se incremente fuertemente, el petróleo y el gas”, lo que podría trasladarse a mayores expectativas de inflación a nivel global.
Para comprender el impacto, Irán es un productor importante dentro de la OPEP. Actualmente extrae alrededor de 4,0 a 4,6 millones de barriles de petróleo por día, lo que lo ubica entre los seis mayores productores del mundo. Esa cantidad representa aproximadamente el 4,5% del suministro mundial de petróleo.