Precio del petróleo superaría los US$100 por escalada de ataques contra Irán

La escalada militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán podría sacudir el mercado energético global y escalar los precios del petróleo, incluso, por encima de los US$100 dólares. La cuestión es que la zona donde se desarrolla el actual conflicto es una de las principales regiones productoras de crudo en el mundo. Un punto neurálgico es el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, corredor estratégico por donde circula cerca del 20% del petróleo global, en especial el que se dirige hacia economías como China. “Cuando en los mercados financieros y en la economía se han presentado incrementos importantes en los precios del petróleo, usualmente han estado asociados con tensiones, conflictos o interrupciones en la oferta en la zona del Medio Oriente”, explicó Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores. Entérese: ¿Por qué Israel y EE. UU. atacaron a Irán? Cinco claves para entender a la república islámica Añadió que el primer efecto observable sería que “el precio de los energéticos se incremente fuertemente, el petróleo y el gas”, lo que podría trasladarse a mayores expectativas de inflación a nivel global. Para comprender el impacto, Irán es un productor importante dentro de la OPEP. Actualmente extrae alrededor de 4,0 a 4,6 millones de barriles de petróleo por día, lo que lo ubica entre los seis mayores productores del mundo. Esa cantidad representa aproximadamente el 4,5% del suministro mundial de petróleo.

¿Qué tanto subirá el barril de petróleo por el cierre del Estrecho de Ormuz?

De acuerdo con Bloomberg Intelligence, la tensión podría tener efectos inmediatos en las cotizaciones. Salih Yilmaz y Will Hares sostuvo en declaraciones para ese medio internacional que “los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la represalia de Teherán ampliarán aún más la prima geopolítica del petróleo y probablemente empujarán al Brent hacia los US$80 por barril en el corto plazo, a medida que los mercados valoran un ciclo de escalada más amplio”. El Brent, que se ubicaba en el rango bajo a medio de los US$70, ya incorpora una prima geopolítica estimada entre US$8 y US$10 por barril frente a los fundamentos del mercado. Esto implica que los inversionistas descuentan un escenario de mayor riesgo más que una interrupción concreta del suministro.

Los analistas advierten que, si Irán mantiene el Estrecho de Ormuz cerrado, el petróleo podría subir hasta los US$108 por barril. Un aumento de esa magnitud implicaría ajustes en la curva de futuros y mayores presiones sobre la inflación energética global, con efectos en transporte, costos de producción y precios al consumidor.

Estrecho de Ormuz. FOTO GETTY

No obstante, más allá del impacto inmediato en el crudo, el factor central para los mercados es la incertidumbre sobre la magnitud que pueda alcanzar el conflicto. “En este momento el principal punto es la incertidumbre sobre si este conflicto puede llegar a escalar o no”, señaló Cristancho. Recordó que en años recientes se han producido tensiones importantes que finalmente no derivaron en confrontaciones de gran escala. Sin embargo, advirtió que un escenario de escalamiento cambiaría el panorama. “Si el conflicto sigue escalando, vamos a ver un impacto generalizado en la aversión al riesgo y en la preocupación de los inversionistas”, afirmó.

¿Cómo se movería el WTI ante la escalada en Irán?

Para el WTI, Henik Fung y Anthony Chen explican en Bloomberg que “actualmente en torno a US$67 por barril, está preparado para poner a prueba los US$75 en el corto plazo a medida que la prima de riesgo se dispara tras los ataques de Estados Unidos contra Irán, con el riesgo de que las acciones de represalia del país desencadenen un conflicto más amplio”.

Su cálculo parte de un valor justo cercano a US$60 por barril y de una prima de riesgo que podría situarse entre US$15 y US$20 bajo el escenario actual, lo que evidencia un diferencial frente a los fundamentos que ya era visible antes de cualquier afectación material en la oferta.

¿Qué impacto podría tener para Colombia?

Desde el frente local, Cristancho señala que el repunte del petróleo por factores geopolíticos introduce un componente adicional de volatilidad para economías exportadoras como Colombia. El analista advierte que, si bien precios más altos del crudo pueden mejorar temporalmente los ingresos externos y fiscales, el efecto está condicionado a la duración del choque y a su impacto sobre la inflación global.