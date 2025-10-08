¿Slash, eres tú? Fanáticos de Guns N’ Roses aseguran que el guitarrista estuvo en cine en Bogotá

Uno de los más afamados guitarristas del mundo del rock está en Colombia. Saul Hudson, más conocido como Slash, la guitarra de Guns N’ Roses, el hombre de 60 años cuya seña de identidad es su pelo crespo suelto y su sombrero de copa, vino al país con el grupo que le dio la fama para presentarse en dos conciertos, uno en Bogotá –el pasado 7 de octubre– y otro en Medellín el próximo sábado 11. Puede leer: Comienza la semana de Guns N’ Roses en Colombia: así ha sido el paso de los rockeros por el país Y los seguidores de los gunners le siguen en todo el país la pista a los rockeros, averiguan los hoteles en los que se hospedarán y están pendientes de sus movimientos para buscar autografos o fotos con ellos. El rumor más reciente es que Slash estuvo este martes, horas antes del concierto en cine y así lo registraron los fanáticos en redes sociales.

Según los fanáticos que han compartido la imagen, Slash fue a cine del Centro Comercial Avenida Chile, en donde quedan las salas de Cine Colombia un día antes de su show en Bogotá. Y aunque no lo confirmaron, Cine Colombia aprovechó la tendencia y hasta publicó una imagen que invita a la gente a ir a cine, con un hombre de espaldas, con el pelo y el sombrero tal cual como los usa Slash. “Imagínate vivir en Bogotá y no ir a Cine Colombia”, escribieron.

Los seguidores comenzaron a especular sobre qué película estaría viendo ante el auge de las películas dobladas que hay en el país, pero algunos aclararon que justo estos teatros tienen películas subtituladas y que solo había dos en cartelera así. Consultando en la página de Cine Colombia, en este teatro se están proyectando en inglés y con subtítulos en español la cinta One Battle After Another (Una batalla tras otra), la película de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn con funciones a las 5:20 de la tarde y 8:30 de la noche. Puede leer la crítica: No es momento de cuidarse: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson El resto de películas en esta sala de cine son en español, dobladas al español y una en francés con subtítulos en español, L’Histoire de Souleymane (Una Odisea En París), por lo que aseguran que estaba viendo la cinta de Leonardo DiCaprio.

Los gunners estarán en Colombia toda la semana. Ya los fanáticos en Medellín están pendientes de, por qué no, encontrarse a alguno de los integrantes en otra sala de cine.

