¿Qué pasó con el pan? Polémica en el Desafío del Siglo XXI por tensión entre Alpha y Omega

El episodio de este miércoles ha causado polémica en redes sociales debido al comportamiento del grupo Alpha.

  • Alpha ganó el Desafío de Sentencia y Hambre. FOTO Cortesía Caracol Televisión
    Alpha ganó el Desafío de Sentencia y Hambre. FOTO Cortesía Caracol Televisión
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

En el último capítulo del reality fueron varias las tensiones que quedaron sin resolver. Una de las que más ha dado de qué hablar en redes sociales fue la protagonizada por los equipos Alpha y Omega, quienes se enfrentaron en el episodio 39 del programa.

Lea también: Quién es Ed Gein, el asesino que protagonizará la nueva temporada de la serie de Netflix, Monstruos

Los dos grupos tuvieron que subir al Box Amarillo para decidir quién sería el ganador del Desafío de Sentencia y Hambre. Alpha fue quien obtuvo la victoria en la primera prueba del octavo ciclo de la competencia, lo que les dio ventaja sobre sus competidores, especialmente sobre Omega.

Después de terminar el reto, los morados tuvieron que decidir cuál sería su estrategia. Lo que podían hacer era decidir cuáles alimentos le iban a dejar al grupo que quedó en segunda posición, que fue Omega. Finalmente, decidieron enviarle una canasta de panes, pero no sin antes generar polémica.

Varios integrantes de Alpha probaron algunos de los alimentos que iban a enviar a su contrincante, hecho que fue criticado en redes sociales. “Esto nos lo ganamos nosotros. El enviarles es algo que nosotros queremos hacer. Si queremos mandar un solo pan, se los mandamos, les podemos mandar toda la canasta de panes porque el juego es: nos ganamos este juego, les vamos a dar el pan, pero vamos a probarlo porque es de nosotros”, explicó Eleazar, uno de los participantes que probó los alimentos.

Le puede interesar: ¿El Desafío 2025 expuso en su primer capítulo el declive de su formato? De la competencia deportiva a la hipersexualización

Este hecho generó una fuerte discusión al interior del equipo, ya que Gerónimo, el hijo del futbolista Juan Pablo Ángel, y Manuela se opusieron. Esto ha hecho que sobre el cantante lluevan miles de halagos en X, los cuales resaltan su manera de ser a lo largo del show.

Luego, cuando Tina, integrante de Alpha, llevó la canasta a Omega, estos se percataron de que había pocos alimentos y comenzaron a sospechar de sus rivales. “Sí comieron, muchos faltones”, dijo Potro, quien dio como cierto las dudas de sus compañeros.

Otra de las polémicas del capítulo fue la ocurrida entre Zambrano y Rata del equipo Gamma. El deportista le hizo una advertencia al paisa por su decisión de utilizar el chaleco: “Rata, pórtate serio, voy a pegarte una muñequera un día de estos. Si no es el elegido, no se ponga a ponerse el chaleco”.

Siga leyendo: La historia de Barbas, el perrito que era carnada para tiburones y fue adoptado por Alejandro Riaño

