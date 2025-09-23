“Ya no somos el país que hace telenovelas, sino el país que cuenta buenas historias”: Juan Fernando Sánchez

Por Sergio Villamizar
El mundo audiovisual ha sufrido una verdadera revolución en los últimos años con el auge de las plataformas de streaming, que le ha dado el control al espectador, quien ya no tiene que estar todos los días frente a un televisor, y en un mismo horario, para ver su telenovela favorita.
Ahora, solo basta contar con una pantalla y el acceso a la plataforma adecuada para disfrutar de la serie, película que deseen, a la hora que quieran, desde la casa, oficina, una cafetería o el transporte público.
Puede leer: Tom Holland fue hospitalizado luego de sufrir un accidente durante el rodaje de Spider-Man 4
Toda una transformación de la cual los actores no son ajenos, y es más, son protagonistas y testigos de cómo su propia forma de trabajar ha cambiado, como es el caso de Juan Fernando Sánchez, quien en sus más de 20 años de labores, ha tenido que adaptarse en la forma cómo en Colombia se realizan telenovelas, series y películas, en una industria cada vez más globalizada.