Michel Brown en Simplemente Alicia, la serie que desafía los cánones sociales

Michel Brown regresa a las pantallas colombianas en Simplemente Alicia, una serie producida por RCN Estudios y que se puede ver por Netflix. Tiene 19 capítulos y ya se estrenó en la plataforma.
Dirigida por Catalina Hernández y Rafael Martínez, la producción aborda temas complejos como la bigamia y los roles de género.
“La protagonista, Alicia (interpretada por Verónica Orozco), se niega a elegir entre dos hombres. Por un lado, está Alejo, un afamado escritor de ciencia ficción, esposo amante y romántico empedernido. Por otro, se encuentra Pablo, un carismático hombre que lidera proyectos comunitarios y está dispuesto a renunciar a su sacerdocio para unir su vida con la de ella”, dice la reseña quien remarca como Alicia no acepta perder a uno por quedarse con el otro, “elige todo” y decide tener dos matrimonios. “Esta osada mujer se sumerge en el desafío de mentirles a sus esposos, a sus familias y a sus amigos. La serie explora el hecho de que, aunque la bigamia de una mujer no es ilegal, sí conlleva un fuerte peso moral en nuestra sociedad”.
EL COLOMBIANO conversó con Michel Brown, quien interpreta a Alejo, uno de los esposos, quien señala que esta es una historia que habla sobre “una mujer que ama sin permiso”, un rol que generalmente se ve en personajes masculinos.