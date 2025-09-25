x

¡Salud! Karol G lanzó su propio tequila inspirado en su canción 200 copas

La cantante colombiana se unió con una importante casa tequilera en México para lanzar su nueva marca de licor.

  El nuevo tequila de Karol G tendrá notas de roble, miel y agave tostado dulce. FOTO: Tomada de Instagram Karol G
    El nuevo tequila de Karol G tendrá notas de roble, miel y agave tostado dulce. FOTO: Tomada de Instagram Karol G
El Colombiano
El Colombiano
25 de septiembre de 2025
bookmark

Karol G anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo tequila que rinde homenaje a uno de sus temas más emblemáticos: 200 Copas, canción que estrenó en 2021. El proyecto fue desarrollado junto a Casa Dragones, reconocida como una de las casas tequileras más prestigiosas del mundo.

La cantante aseguró que la idea surgió hace casi tres años y que, desde entonces, trabajó mano a mano con la empresaria mexicana Bertha González Nieves, fundadora, CEO y primera mujer en obtener el título de Maestra Tequilera.

Puede leer: Karol G con Andrea Bocelli brillaron en un concierto histórico en el Vaticano

Quería que ustedes tuvieran un producto único, especial y de la más alta calidad. Bertha es mi socia en este proyecto, que creyó en esta idea loca desde el día uno y con quien he estado soñando y trabajando apasionadamente los últimos casi 3 años de mi vida”, expresó Karol G al anunciar la noticia.

Así es el tequila de Karol G

Se trata de un tequila elaborado artesanalmente en pequeños lotes con 100 % agave azul puro, añejado durante 12 meses en barricas de roble americano hechas a la medida. El proceso otorga notas de miel, almendra y agave cocido.

“Nos da mucho gusto darle la bienvenida a 200 Copas por Casa Dragones, una nueva incorporación a nuestra familia de tequilas de degustación”, dijo la compañía.

El diseño de la botella y el empaque también llevan la firma personal de la artista. Inspirado en la canción 200 Copas, el envase incluye una ilustración de fogata bajo un cielo azul medianoche, el tatuaje que Karol G lleva con el nombre del tema grabado en el vidrio y la letra oculta dentro de la caja.

“Que lo que empezó con una canción, se volvió un movimiento y ahora estará presente con ustedes en cada una de sus fechas y celebraciones especiales. Todo el proceso ha sido una maravilla, mucho trabajo, mucha paciencia, pero lo bueno toma tiempo y ese siempre ha sido nuestro único objetivo con todo lo que hacemos para ustedes”, escribió la artista antioqueña en Instagram.

La preventa en línea de 200 Copas by Casa Dragones ya está disponible, con un precio sugerido de 119,99 dólares (alrededor de 465.000 pesos colombianos), aunque se aclara que las unidades son limitadas y se procesarán por orden de llegada.

Lea más: Shakira terminó de construir su escuela para los niños de Tibú, Norte de Santander: así lucen las instalaciones

Utilidad para la vida