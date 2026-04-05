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Tori Spelling, la actriz reconocida por “Beverly Hills, 90210”, sufrió un accidente de tránsito junto a sus cuatro hijos

Los hechos ocurrieron el jueves 2 de abril cuando Spelling iba manejando junto a siete niños. Testigos del accidente le dijeron a medios de comunicación que la culpa fue de un conductor iba con exceso de velocidad y se saltó un semáforo en rojo.

  • Spelling interpreta a Donna Martin en Beverly Hills, 90210. FOTO: Getty
    Spelling interpreta a Donna Martin en Beverly Hills, 90210. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
05 de abril de 2026
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La actriz y empresaria estadounidense Tori Spelling se encuentra hospitalizada debido a un grave accidente automovilístico ocurrido este jueves 2 de abril en California.

La protagonista de la exitosa serie de los noventa Beverly Hills, 90210 viajaba acompañada por siete niños: cuatro de ellos son sus hijos y los otros tres son amigos.

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El accidente ocurrió en la tarde de este jueves en Temecula, California, y fue reportado inmediatamente a las autoridades. El portal especializado TMZ contó que fuentes cercanas narraron lo sucedido.

La actriz, de 52 años, iba conduciendo su vehículo, que fue chocado por un conductor que, supuestamente, iba con exceso de velocidad y se saltó un semáforo en rojo. En las fotos que circulan en redes sociales puede verse que el vehículo con mayores daños fue el que causó el accidente.

Tras la llegada de las autoridades y del equipo médico, Spelling, sus siete pasajeros menores de edad y el otro conductor fueron evaluados y posteriormente remitidos al hospital para tratar cortes, moretones, contusiones y conmociones cerebrales.

A pesar de esto, el reporte sobre la salud de la actriz y de los menores es positivo. Lo que no se conoce es cuáles cuatro de sus cinco hijos iban en el vehículo: Liam Aaron, de 19 años; Stella Doreen, de 17; Hattie Margaret, de 14; Finn Davey, de 13; y Beau Dean, de 9.

Esta no es la primera vez que Spelling tiene un accidente en carro. En 2011, cuando estaba embarazada, chocó contra un muro mientras huía de los paparazzi. “Me persiguieron con los niños camino a la escuela. Intentaba alejarme de ellos y tuve un accidente bastante grande. Derribé toda una pared de la escuela”, contó ese año en X la actriz.

Tori inició su carrera como actriz en la década de los ochenta. La primera serie en la que apareció fue The Love Boat, una producción de ABC creada por su padre, el reconocido productor de televisión Aaron Spelling.

El salto a la fama lo dio en 1990 con el estreno de Beverly Hills, 90210, la serie que sigue a un grupo de jóvenes millonarios que viven en el exclusivo sector ubicado en California. También producida por su padre, allí Spelling interpretó a Donna Martin, personaje que apareció en las diez temporadas de la producción, que terminó en 2000.

En los últimos años ha participado en varias series y películas como Smallville y Mystery Girls.

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