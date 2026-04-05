Tori Spelling, la actriz reconocida por “Beverly Hills, 90210”, sufrió un accidente de tránsito junto a sus cuatro hijos

La actriz y empresaria estadounidense Tori Spelling se encuentra hospitalizada debido a un grave accidente automovilístico ocurrido este jueves 2 de abril en California.
La protagonista de la exitosa serie de los noventa Beverly Hills, 90210 viajaba acompañada por siete niños: cuatro de ellos son sus hijos y los otros tres son amigos.
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El accidente ocurrió en la tarde de este jueves en Temecula, California, y fue reportado inmediatamente a las autoridades. El portal especializado TMZ contó que fuentes cercanas narraron lo sucedido.
La actriz, de 52 años, iba conduciendo su vehículo, que fue chocado por un conductor que, supuestamente, iba con exceso de velocidad y se saltó un semáforo en rojo. En las fotos que circulan en redes sociales puede verse que el vehículo con mayores daños fue el que causó el accidente.