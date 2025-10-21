Tribunal declaró civilmente responsable a Caracol Televisión por los daños sufridos por una exparticipante del Desafío 2006

El Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo en el que declaró ineficaz una cláusula de exoneración de responsabilidad incluida por Caracol Televisión S.A. en el contrato suscrito con la exparticipante del Desafío 2006, Ángela Gisela Ordóñez Vinasco, quien en ese entonces se había accidentado durante una de las pruebas. El magistrado de la Sala Sexta Civil de Decisión del alto Tribunal, Juan Carlos Cerón Díaz, revocó una sentencia anterior proferida por el Juzgado 45 Civil del Circuito y declaró a la productora civilmente responsable por los perjuicios sufridos por la demandante a raíz del accidente.

En su decisión, el magistrado Cerón Díaz concluyó que el contrato suscrito por Caracol Televisión contenía un apartado denominado “Anexo de Condiciones Generales”, en el cual la empresa se eximía de toda responsabilidad por cualquier daño o lesión que pudiera sufrir Ordóñez Vinasco, así como por los desplazamientos, la estadía en los lugares de producción o el regreso. También por eventuales afecciones físicas, psíquicas o psicológicas derivadas de su participación —directa o indirecta— en el programa, al igual que por pérdidas o perjuicios de carácter económico, social, laboral o profesional.

La prueba en la que participó Ángela Gisela Ordóñez Vinasco

El caso se remonta al 18 de julio de 2006, en República Dominicana, cuando Ángela Gisela Ordóñez Vinasco y su equipo —los Rebuscadores— debían completar un recorrido de carácter físico y competitivo, desplazándose en bicicleta, a caballo y en lancha hasta un punto determinado para reunirse con los demás participantes.

Los concursantes habían recibido bicicletas en mal estado, que debían reparar antes de iniciar la ruta por carreteras pavimentadas y rurales, con pendientes pronunciadas y superficies irregulares. No obstante, el Tribunal encontró que no contaban con ningún tipo de elemento de protección personal.

Pruebas del Tribunal Superior de Bogotá

En el transcurso de la prueba, Ordóñez Vinasco perdió el equilibrio y cayó bruscamente de la bicicleta, lo que le impidió culminar el reto. Posteriormente, fue trasladada al Hospital General de la Plaza de la Salud, en Santo Domingo, donde se confirmó que presentaba un trauma craneoencefálico, con contusión temporal derecha y hemorragia meníngea traumática, acompañadas de pérdida de la conciencia, paresia del sexto par craneal izquierdo e hiponatremia.

Estuvo hospitalizada durante varios días y luego fue repatriada a Colombia para continuar su tratamiento; sin embargo, su estado de salud fue empeorando hasta presentar un cuadro de secuelas físicas, neurológicas y cognitivas de carácter permanente, lo que ha generado limitaciones motoras severas, pérdida parcial del control de esfínteres, así como alteraciones de memoria y atención, además de un deterioro progresivo del equilibrio y la autonomía personal. Asimismo, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) le reconoció una pérdida de capacidad laboral del 66,78 %, estructurada en abril de 2008. En el fallo se lee lo siguiente: “(...) De ello se desprende que el riesgo determinante del siniestro fue generado por la propia organización del evento, al omitir las precauciones indispensables que la diligencia profesional imponía, máxime cuando, en su calidad de productora y patrocinadora del reality, la empresa no podía desconocer las condiciones logísticas ni las exigencias de seguridad inherentes a su propia creación”. Y agregaron: “Por tal motivo, la Sala considera reprochable que la entidad pretenda exonerarse de responsabilidad frente a un daño que encuentra su causa directa en su propio obrar negligente, más aún cuando lo comprometido no es un interés económico, sino bienes jurídicos superiores como la vida, la salud y la dignidad humana”.

En consecuencia, el Tribunal Superior de Bogotá consideró que Caracol Televisión incumplió sus deberes de diligencia y previsión durante la prueba de bicicleta, toda vez que el terreno se encontraba en mal estado y no se adoptaron medidas de seguridad suficientes —como el uso de casco o rodilleras— para proteger a la exparticipante.