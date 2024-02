“Hago un recorrido por muchos géneros, yo soy como un salpicón musical, porque me gusta de todo. Soy muy crossover, me gusta el merengue, el pop y lo popular, este show combina todo eso pasando por diferentes épocas”.

“Venía planeando este show desde hace más de un año, porque para mí es tan importante actuar, estar ante las cámaras, como cantar. Lo que quise fue armar una fiesta, es como si yo invitara al público a la sala de mi casa y les pusiera la Playlist con las canciones que a mí más me gustan, las que siempre soñé con cantar, que me traen recuerdos, mis primeras rumbas, mis primeros amores y tusas”.

¿Por qué la música ha sido intermitente en su vida?

“Siempre ha hecho parte mi vida y nunca ha dejado de serlo, así no lo esté mostrando en público, todos los días canto, compongo, toco la guitarra, la música está muy presente, pese a que la vida a veces me ha llevado a que la actuación esté más presente, pero he comprobado que puedo mezclar las dos cosas, puedo estar actuando y luego cantar, ya lo he hecho, mientras uno tenga pasión y compromiso se puede hacer”.

¿Cuál género musical es el que más la apasiona?

“La música tropical me atrapa, el merengue me gusta mucho, me genera mucha alegría, pero siento que hoy la música está muy globalizada, casi que los géneros puros tienden a desaparecer y eso me parece muy bonito, porque la música se está transformado”.

¿Qué significa protagonizar Arelys e interpretar música popular?

“Siempre oí música popular, mi familia es de Manizales y allá se escucha mucho, pero nunca la había cantado, lo mío siempre fue más hacia la balada y el pop, y enfrentar lo popular me encantó. Las letras de Arelys me encantan, su voz me llega al alma, es una mujer que tiene una carrera muy fuerte, muy valiente y consistente. Estoy muy agradecida con el proyecto, nunca me imaginé que fuera a cantar música popular, pero me encanta, tanto así que incluí tres canciones en mi espectáculo”.

¿Qué se siente competir por el rating, por un canal con Arelys y por el otro con la repetición de A corazón abierto?

“Es muy loco, nunca pensé que eso me fuera a pasar, me siento halagada, es emocionante estar en el prime time por partida doble. A corazón abierto es un proyecto de hace muchos años que siempre llevo en el corazón, porque ha sido uno de los más recordados y exitosos de mi carrera”.

¿Qué la desconecta del mundo del entretenimiento, de las cámaras...?

“Estar metida en mi cama , con mi hija, canaleando, pintando o simplemente tiradas en un sofá abrazadas, contándonos cosas. Tengo una hija de 11 años, que no muestro mucho públicamente ni en redes, porque es su privacidad. Ella es el sol de mi vida, mi polo a Tierra, la que me conecta con mi esencia más honesta”.