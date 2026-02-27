Medellín Cero Hambre fue premiada como una de las mejores iniciativas de innovación pública en el mundo

No solo en la ciudad destaca la labor realizada con la iniciativa Medellín Cero Hambre para garantizar la alimentación en todos los hogares de la ciudad. Esta estrategia también es mirada en el exterior y por eso recibió un reconocimiento entregado por una fundación de Estados Unidos, en una premiación que tuvo 630 postulaciones. Medellín fue una de las 24 ciudades del mundo que recibió este reconocimiento de la fundación Bloomberg Philanthorpies, a través de sus premios Mayors Challenge 2026. Estos reconocimientos se entregaron a siete ciudades de América, de las cuales tres son de Latinoamérica y dos de ellas son colombianas. Al recibir este reconocimiento por una de sus estrategias bandera, en la cual ha unido a todo el sector público y privado para tratar de solucionar la crisis alimentaria de la ciudad, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no ocultó su alegría y aseguró que continuará trabajando, más que por un premio, porque esta iniciativa llegue a su meta: Cero Hambre.

“Esta es una buena noticia. Ganamos con un programa social tan bonito como Cero Hambre, que ya no solo es de la Alcaldía, sino que se han vinculado fundaciones, empresas y ciudadanos. Gracias a ello, en poco tiempo pudimos disminuir el porcentaje de hogares con hambre y la meta es llegar a cero. Pero algo más importante, hemos logrado tener hoy la tasa más baja de desnutrición aguda en Medellín en su historia”, dijo Gutiérrez.

¿Por qué Medellín se ganó ese premio?

De acuerdo con Bloomberg Philantropies, Medellín Cero Hambre se destacó por “utilizar inteligencia artificial (IA) para hacer que la distribución de alimentos sea más rápida y eficiente para avanzar hacia el objetivo de cero hambre en la ciudad”. Entérese: El 24% de los hogares de Medellín aguanta hambre, el peor registro en 17 años La Alcaldía de Medellín explicó que el uso de la IA se implementó en la optimización de identificación de los beneficiarios, la asignación de los recursos y establecer la logística para la entrega de los alimentos. Para obtener este premio, de las 630 postulaciones, 50 avanzaron a la fase final y estas debieron poner a prueba sus hipótesis centrales junto a la ciudadanía. Esto fue evaluado por el jurado de Bloomberg Philanthropies para dar a conocer las 24 ideas ganadoras por su innovación, potencial de impacto y solidez de sus planes de implementación.

Los otros ganadores

La otra seleccionada de Colombia fue el proyecto para formalizar a 142 vendedores informales del Centro Histórico de Cartagena, en el que se destacó esta iniciativa como un plan de mejoramiento de uno de los epicentros de este distrito turístico. Según la organización de estos premios, con esta iniciativa se logró “aumentar los ingresos y los medios de vida de los vendedores ambulantes, preservando el espíritu emprendedor tradicional en una zona patrimonial, con capacitación y carritos modernos que permiten los pagos digitales y la gestión de residuos”.

Le puede interesar: Un hospital de Medellín está entre los 250 mejores del mundo, según revista estadounidense El otro premiado de América Latina fue un programa de atención a la primera infancia en Río de Janeiro, Brasil, en el que se usó la IA para brindar atención a esta población en temas de medicina, vacunas, servicios de inscripción y asistencia escolar y beneficios sociales. Pero este premio no es solo el reconocimiento. Cada una de las ciudades ganadoras recibieron 1 millón de dólares (3.700 millones de pesos), acompañamiento operativo y financiación adicional a cada propuesta para contar con el personal necesario para escalar la innovación.