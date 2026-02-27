Medellín Cero Hambre fue premiada como una de las mejores iniciativas de innovación pública en el mundo

No solo en la ciudad destaca la labor realizada con la iniciativa Medellín Cero Hambre para garantizar la alimentación en todos los hogares de la ciudad. Esta estrategia también es mirada en el exterior y por eso recibió un reconocimiento entregado por una fundación de Estados Unidos, en una premiación que tuvo 630 postulaciones.
Medellín fue una de las 24 ciudades del mundo que recibió este reconocimiento de la fundación Bloomberg Philanthorpies, a través de sus premios Mayors Challenge 2026. Estos reconocimientos se entregaron a siete ciudades de América, de las cuales tres son de Latinoamérica y dos de ellas son colombianas.
Al recibir este reconocimiento por una de sus estrategias bandera, en la cual ha unido a todo el sector público y privado para tratar de solucionar la crisis alimentaria de la ciudad, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no ocultó su alegría y aseguró que continuará trabajando, más que por un premio, porque esta iniciativa llegue a su meta: Cero Hambre.