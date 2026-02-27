¿Por qué Bill Clinton voló en el avión de Epstein? El expresidente explica sus motivos ante el Congreso

El expresidente estadounidense Bill Clinton negó el viernes haber cometido irregularidades ante una comisión del Congreso que investiga sus lazos con Jeffrey Epstein, mientras los demócratas intentan desviar la atención hacia la relación del mandatario Donald Trump con el delincuente sexual.
Clinton, de 79 años, figura de manera destacada en las más recientes revelaciones de los archivos Epstein. El exmandatario insistió, sin embargo, en que rompió sus relaciones con el financista bastante antes de que fuese condenado por delitos sexuales en 2008.
“No tenía idea de los delitos que estaba cometiendo Epstein”, dijo el expresidente (1993-2001) ante la comisión. “Ni siquiera con la perspectiva que da el tiempo, vi nunca nada que me hiciera dudar”, agregó.
El republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, consideró al término de esta audiencia que la declaración había sido “muy productiva”. Además, estimó que Bill Clinton había “respondido a todas las preguntas, o al menos había tratado de responderlas”.
Su colega republicana de Comer, Nancy Mace, alegó que hubo “inconsistencias” en su testimonio, pero no mencionó ejemplos concretos.