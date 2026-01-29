Rentabilidad mínima, el piso que protege el dinero de los trabajadores

Las cesantías son, para millones de trabajadores, un respaldo clave para enfrentar el desempleo, invertir en vivienda o financiar estudios. Lo que no todos saben es que ese ahorro no se queda quieto, sino que se invierte y genera rendimientos. Y, además, existe un mecanismo que protege ese crecimiento que es la rentabilidad mínima.
Aunque no es una tasa prometida ni un valor fijo, es uno de los principales instrumentos de protección del ahorro de cesantías en Colombia. Este indicador establece el desempeño mínimo que deben alcanzar los fondos y funciona como un seguro frente a una mala gestión de los recursos.
Según explica Ángela Maya, líder de Negocio de Ahorro y Retiro de Protección, “garantiza que los recursos de los trabajadores estén bien gestionados y que no solo se conserven, sino que crezcan de forma segura”, al tiempo que permite evaluar la eficiencia de los administradores. En la misma línea, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, señala que la rentabilidad mínima “protege a los afiliados y garantiza que el rendimiento de sus recursos no sea inferior a lo que establece la normativa, considerando el comportamiento del mercado en cada periodo”.