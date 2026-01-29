Rentabilidad mínima, el piso que protege el dinero de los trabajadores

Las cesantías son, para millones de trabajadores, un respaldo clave para enfrentar el desempleo, invertir en vivienda o financiar estudios. Lo que no todos saben es que ese ahorro no se queda quieto, sino que se invierte y genera rendimientos. Y, además, existe un mecanismo que protege ese crecimiento que es la rentabilidad mínima. Aunque no es una tasa prometida ni un valor fijo, es uno de los principales instrumentos de protección del ahorro de cesantías en Colombia. Este indicador establece el desempeño mínimo que deben alcanzar los fondos y funciona como un seguro frente a una mala gestión de los recursos. Según explica Ángela Maya, líder de Negocio de Ahorro y Retiro de Protección, “garantiza que los recursos de los trabajadores estén bien gestionados y que no solo se conserven, sino que crezcan de forma segura”, al tiempo que permite evaluar la eficiencia de los administradores. En la misma línea, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, señala que la rentabilidad mínima “protege a los afiliados y garantiza que el rendimiento de sus recursos no sea inferior a lo que establece la normativa, considerando el comportamiento del mercado en cada periodo”.

¿Quién la fija y cómo se calcula?

La Superintendencia Financiera de Colombia es la encargada de calcular y publicar la rentabilidad mínima, con base en criterios técnicos definidos por la ley y el Gobierno Nacional. De acuerdo con Asofondos, este cálculo tiene en cuenta “el promedio ponderado de las rentabilidades del mercado, índices accionarios locales e internacionales y otros factores de inversión del portafolio de referencia, a los que se les aplica un ajuste definido por la Ley”. De esta manera, el indicador refleja de forma objetiva el comportamiento de los mercados financieros y establece un estándar común para todas las entidades administradoras. Además, este esquema permite que la rentabilidad mínima se ajuste periódicamente, en línea con las condiciones económicas del país y del mundo.

Lo que garantiza y lo que no

La rentabilidad mínima garantiza que los fondos no paguen rendimientos por debajo del nivel exigido para cada periodo y que los recursos de los afiliados no pierdan valor frente al comportamiento del mercado. Según las últimas cifras publicadas por la Superintendencia Financiera, en el trimestre comprendido entre el 31 de agosto y el 30 de noviembre de 2025, la rentabilidad mínima obligatoria se ubicó alrededor del 6 % efectivo anual para el portafolio de corto plazo y cerca del 8 % efectivo anual para el portafolio de largo plazo. Por otro lado, no garantiza una rentabilidad fija, positiva ni predecible. Los porcentajes pueden variar de un trimestre a otro, dependiendo de las condiciones económicas y financieras, por lo que este indicador no debe interpretarse como una promesa de ganancia, sino como un piso regulatorio que protege el ahorro de los trabajadores.

$26,1 billones es el ahorro total de cesantías en los fonods privados en 2025, 17 % por encima del año anterior. ¿Qué pasa si un fondo no cumple?

Si una administradora no alcanza la rentabilidad mínima, debe responder con su propio patrimonio y cubrir la diferencia a favor de los afiliados. Este respaldo puede hacerse de manera directa o a través de la llamada reserva de estabilización de rendimientos, contemplada en el Decreto 2555 de 2010. “El afiliado no pierde por debajo de la rentabilidad mínima, ya que el fondo está obligado a cubrir esa diferencia”, explica el Presidente de Asofondos, quien destaca que el indicador constituye una salvaguarda efectiva del ahorro.

Corto o largo plazo, dos caminos distintos

Aunque la rentabilidad mínima aplica para todas las administradoras por igual, sí varía según el tipo de portafolio. En cesantías existen dos: corto plazo y largo plazo. Protección explica que esta diferencia responde a que “cada portafolio tiene una estrategia de inversión distinta: el de corto plazo prioriza la preservación del capital, mientras que el de largo plazo busca mayores rendimientos en horizontes más amplios, asumiendo mayor volatilidad”. Por ello, la Superintendencia establece un mínimo específico para cada uno, ajustado trimestralmente. En este punto, los expertos recomiendan que los afiliados revisen en qué portafolio se encuentran sus cesantías, ya que esta decisión influye directamente en los rendimientos obtenidos y en el nivel de riesgo asumido.

¿Por qué suben o bajan los rendimientos?

Además del tipo de portafolio, la rentabilidad de las cesantías está influenciada por factores como las tasas de interés, la inflación, el comportamiento de los mercados financieros internacionales y la política monetaria del Banco de la República. Asimismo, inciden factores externos como la volatilidad global, las tensiones geopolíticas o posibles cambios regulatorios, que pueden generar variaciones temporales en los rendimientos, sin que esto signifique una mala gestión de los recursos.

Cómo consultarla y por qué hacerlo