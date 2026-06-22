De la Espriella consolida “timonazo” a la derecha en América Latina, ¿a qué se debe?

Con la elección de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia, América Latina sigue girando a la derecha. En las últimas elecciones, tanto en Sudamérica como en Centroamérica han llegado mandatarios de derecha y centroderecha, salvo excepciones como Brasil. Los casos incluyen personajes como Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y, si la tendencia en el conteo de votos se mantiene, Keiko Fujimori en Perú. Otros son Rodrigo Paz en Bolivia, Santiago Peña en Paraguay, Laura Fernández en Costa Rica, Nasry Asfura en Honduras y, cómo no, Nayib Bukele en El Salvador. Varios de esos mandatarios ya felicitaron a Abelardo de la Espriella. “El León y el Tigre rugen en Latinoamérica...! (...). La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. ¡Viva la libertad carajo!”, dijo el presidente argentino, Javier Milei, con quien De la Espriella había hablado por teléfono en días pasados. Le puede interesar: “Lo espero en Italia”: Primera ministra italiana felicita a Abelardo de la Espriella tras su elección

El espejo de Javier Milei en Argentina y la estrategia del “Tigre”

Milei fue de los primeros que empezó a voltear a Sudamérica hacia la derecha cuando fue elegido en 2023. Derrotó a quien también era el candidato del gobierno argentino en ese momento, el ministro de Economía Sergio Massa. Se trataba de un gobierno del ala kirchnerista, es decir, afín a la expresidente y entonces vicepresidente de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, Milei demostró que un “outsider” por fuera de la clase política podía ganar la presidencia. Además, en su mensaje de felicitación se evidencia que De la Espriella tomó la estrategia de compararse con un animal fuerte. Mientras Milei se apodó el “León”, De la Espriella fue el “Tigre”. Con Milei también volvió de lleno la cooperación de Argentina con Estados Unidos, que se había mermado durante los años en los que gobernó el kirchnerismo.

Las felicitaciones de José Antonio Kast, Keiko Fujimori y Daniel Noboa

“Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. ¡Firme por la Patria!”, escribió el presidente chileno, José Antonio Kast, elegido en 2025.

El mandatario chileno derrotó a Jeannette Jara, que representaba la continuidad del gobierno de Gabriel Boric, quien lo derrotó en 2021. Sin embargo, esta vez Kast llegó al poder. Otro país a la lista de la derecha. Otro personaje que felicitó a De la Espriella fue Keiko Fujimori. A pesar de que el proceso electoral de Perú no ha terminado, las tendencias de los votos que se siguen contando indican que Fujimori se convertiría en presidenta del Perú. En su mensaje de felicitación a De la Espriella, le dio las gracias por el respaldo que el hoy presidente electo le dio hace unos días. “Hace unas semanas me brindó su respaldo en un momento decisivo para el Perú. Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa (...) Sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina. Un abrazo fraterno para todo el pueblo colombiano”, escribió. Lea más: La derecha cierra filas con Abelardo de la Espriella y acelera el giro ideológico de Suramérica No se quedó atrás el ecuatoriano Daniel Noboa, con quien De la Espriella también había hablado. Esa conversación generó un choque diplomático entre Noboa y el gobierno de Gustavo Petro, ya que Noboa dijo que quitaría los aranceles a Colombia en caso de que De la Espriella fuera presidente. “Hoy Colombia elegió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria. Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”. Noboa derrotó en 2023 y 2025 a Luisa Velásquez, ficha del expresidente Rafael Correa.

El análisis de los expertos: ¿A qué se debe el péndulo ideológico regional?

¿A qué se debe este giro a la derecha? Dos analistas que EL COLOMBIANO consultó hablaron del tema; Rafael Piñeros, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, y Juan David Escobar, profesor de Geopolítica de la Universidad EAFIT. “Los cambios ideológicos reflejan en primer término fortaleza democrática e institucional. Se traducen en mayor libertad para ejercer las libertades políticas. En los últimos 20 años, ha habido al menos dos alternancias políticas, entre regímenes de derecha e izquierda. Observo el panorama como una evolución política, es decir, como la capacidad de otorgarle oportunidades para gobernar a unos y a otros”, dijo Piñeros.

Entretanto, Escobar fue más crítico con los regímenes de izquierda “El fenómeno no es ni nuevo ni solo colombiano. Cuando hay bonanza, los comunistas llegan ofreciendo cosas a pueblos con espíritu limosnero y ganan las elecciones. Cuando empobrecen los países y ya no se puede seguir regalando todo, entonces le toca a los demócratas liberales asumir el desastre, a apretar el cinturón y quitar los subsidios que nunca fueron viables”, dijo. “Eso molesta a los que vivían subsidiados y en las siguientes elecciones los comunistas vuelven a ganar prometiendo de todo. Es un movimiento pendular que es difícil de romper si la paciencia de los ciudadanos y la efectividad de los gobernantes no son suficientes”, agregó el también columnista de este medio. Le puede interesar: Del preconteo al escrutinio oficial: lo que sigue tras las urnas y que definirá el resultado de las elecciones presidenciales

La influencia de los Estados Unidos de Donald Trump y la captura de Maduro

En cuanto a la influencia de Estados Unidos y de la administración de Donald Trump en este giro a la derecha, Piñeros dijo que “puede tener un efecto, pero también es cierto que mayor atención conlleva un rechazo generalizado de la izquierda, que no se ve en las urnas. Es decir, no creo que sea fundamental o central que por lo hecho por EEUU se elija un gobierno de derecha”. Y mencionó, como Escobar, el péndulo o la alternancia. “(Puede ser) una especie de péndulo ideológico que refleja que los gobiernos de izquierda del período 2022-2026, tal vez no supieron canalizar y responder a las necesidades de la población”. Escobar habló de la influencia que pudo tener la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. “La captura de Maduro es un mensaje importante como advertencia del riesgo ‘temporal’ que tienen si los EE. UU. quieren intervenir o no, como los últimos gobiernos del partido Demócrata que han sido cómplices por ingenuidad o coincidencias conceptuales”. Sin embargo, dijo que los gobiernos de derecha no deberían confiar únicamente en Estados Unidos para la estabilidad de la región “Pero como eso no hay forma de asegurar que continuará con el próximo gobierno estadounidense, esto no puede ser el factor confiable para estabilizar la región”, agregó. Entérese: Los retos económicos que definirán el gobierno de Abelardo de La Espriella

El futuro político de los gobiernos de izquierda que quedan en Latinoamérica

Con respecto a los países que todavía son de izquierda en la región, como Brasil, Piñeros habló de que “pueden producirse cambios o continuidades” y mencionó diferentes casos. “⁠Lo que puede pasar es que se produzcan cambios o continuidades. En Perú y Colombia ya hubo un cambio, en Costa Rica continúa un gobierno de centro derecha. En Brasil, está por verse. Lula da Silva ha mejorado su popularidad, vamos a ver si le alcanza. Y si continúa, quiere decir que el descontento tal vez no fue tan amplio como para producir un cambio”. Al respecto, Escobar dijo que influirían varios factores, incluido Trump. “Dependerá de su condición económica y de la toma de las instituciones, como Nicaragua, Brasil o México. La probabilidad de seguir en un sistema pendular sigue siendo muy alta, aunque los dos años que quedan del gobierno Trump, limitarían temporalmente su margen de maniobra”, concluyó el experto. Siga leyendo: “Nunca fui de izquierda”: Lula en conversación con miembros del G7 Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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