De la Espriella rechaza el apoyo del Partido Liberal: “son un apéndice de Petro”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó el apoyo del Partido Liberal, al que acusó de “ser un apéndice de Petro y Cepeda”. El Partido se había reunido para decidir su apoyo al candidato. Sin embargo, habló de que sí recibiría a “las bases”. “El Partido Liberal es un apéndice de Petro y Cepeda, el 75% de sus curules están cooptadas por el régimen corrupto y el otro 25% no ha hecho nada para evitarlo. No voy a aceptar ningún apoyo de ese partido: extrema coherencia. Las bases son bienvenidas a la manada”, escribió el abogado a través de sus redes sociales.

Los vínculos del liberalismo con Gustavo Petro

Desde el Liberal han apoyado al presidente Gustavo Petro algunas figuras como el representante Andrés Calle, hoy en prisión por el caso del saqueo a la UNGRD. Es hijo de Gabriel Calle, alcalde de Montelíbano (Córdoba). A su vez, la senadora electa María Eugenia Lopera, quien se ganó el aprecio del presidente por salvar a la reforma de salud de hundirse la primera vez que se presentó. Otro clan relevante es el clan Torres, del mega contratista Euclides Torres. Acaban de poner el senado a Camilo Torres Villalba, su sobrino, precisamente por el Partido Liberal. Lea también: Abelardo no puede usar la camiseta de la Selección, ¿juez decide qué se puede poner un candidato?

La narrativa del “outsider” y el peso de las alianzas regionales

De la Espriella viene haciendo una campaña bajo una narrativa de “los nunca” contra “los de siempre”, refiriéndose a “los que nunca han vivido del Estado” y los que sí. Esta fue fundamental para derrotar a Paloma Valencia, que había recibido a prácticamente toda la baraja de partidos políticos: el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Mira y, por supuesto, el Centro Democrático. Sin embargo, De la Espriella sí ha recibido el apoyo de grupos políticos como la familia Char, en Barranquilla. De hecho, el alcalde Álex Char fue criticado por mostrar su voto por el también empresario en la primera vuelta del 31 de mayo.

Apoyos individuales bajo la mesa en la Costa Caribe

De la Espriella recibió el apoyo en primera vuelta de figuras como Alfredo Deluque, senador de La U, y Julio Elías Chagüí, según fuentes de ese partido consultadas por este diario. También de la representante de Cambio Radical, Lina Garrido, y del ahora exsenador liberal Mauricio Gómez Amín. Diógenes Rosero, profesor de la Universidad del Atlántico, dijo a este diario antes de la primera vuelta que “hay dos tipos de acuerdos: enclosetados y evidentes. Hace cuatro años era más evidente que la mayoría de casas políticas estaba con Fico Gutiérrez. Hoy hay fragmentación. Paloma tiene (tuvo) la ‘oficialidad’, pero Abelardo y Cepeda los tienen por debajo de la mesa”. Evidentemente, Paloma Valencia contó con los logos de los partidos en su candidatura, pero al parecer no con sus votos. Estos habrían terminado en las candidaturas que pasaron a segunda vuelta.

Fisuras en el Partido Liberal y el factor de la región Caribe

Algunos dirigentes del partido le respondieron. Entre ellos Karina Espinosa, hermana del ahora senador y excandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa. “Como senadora del Partido Liberal, esos comentarios no me representan (...) Mi lealtad no es con los gobiernos de turno, sino con Colombia, las familias y mis principios. Hoy sigo firme por la patria”, escribió. Esto puede verse como un guiño para De la Espriella por parte del grupo político del senador electo Espinosa, que fue gobernador del departamento de Sucre entre 2020 y 2023. Se recuerda que la región Caribe es clave para ganar las elecciones presidenciales, por lo que el apoyo, así sea por los lados, le sirve al abogado.

El dilema de los avales tradicionales: Partido Conservador y de La U

En días pasados, De la Espriella también recibió el apoyo de los partidos de La U y el Conservador. “El pueblo ha hablado y nos ha dicho que los partidos políticos debemos reflexionar, en la elección ciudadana de hoy, la voz del Pueblo ha hablado y nos está diciendo: es Abelardo de la Espriella, el outsider, el que puede salvar la democracia”, escribieron desde La U. Un mensaje similar vino desde el Partido Conservador. En las elecciones presidenciales, el apoyo de los partidos políticos no suele funcionar como al Congreso, que suele haber más disciplina. Para las presidenciales, más que los partidos indicar hacia dónde debe ir la gente, terminan guiándose por hacia dónde notan que va el “fervor popular”. En otro mensaje, al día siguiente de la primera vuelta, De la Espriella pareció esquivar ese apoyo de frente: “Distintos partidos y numerosos líderes han decidido respaldar al Tigre en esta segunda vuelta. Todo ciudadano que, por patriotismo y en defensa de la democracia frente al tirano y su marioneta, quiera acompañarnos, es bienvenido a votar por José Manuel y por mí”, escribió. “Pero ténganlo claro, colombianos: no haré acuerdos ni con partidos, ni con dirigentes tradicionales, ni por debajo ni por encima de la mesa. El único compromiso que ofrezco es una gran unidad en defensa de la Patria para frenar las amenazas autoritarias que representan Petro y Cepeda”, agregó.

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