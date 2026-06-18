CNE ratifica candidatura de De la Espriella y cierra discusión sobre su nacionalidad

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme la inscripción de la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030. Con una votación de 8 a 1, la Sala Plena negó la solicitud de revocatoria que buscaba frenar su participación en la segunda vuelta electoral, programada para este domingo 21 de junio.

En la demanda se argumentaba que la doble nacionalidad del candidato (colombiana y estadounidense) generaba una supuesta inhabilidad. El demandante sostenía que el juramento de fidelidad prestado ante una potencia extranjera durante el proceso de naturalización resultaba incompatible con el deber de lealtad exclusiva hacia el Estado colombiano que exige la Presidencia.

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Sin embargo, el organismo electoral determinó que la aspiración de De la Espriella, inscrito por el grupo significativo de ciudadanos “Defensores de la Patria”, no infringe las normas constitucionales vigentes.

El CNE concluyó que la Constitución Política de Colombia no contempla el hecho de poseer otra nacionalidad como una causal de inhabilidad para aspirar a la Presidencia, especialmente cuando se trata de colombianos por nacimiento.

Además, el organismo subrayó que no es jurídicamente admisible crear o incorporar restricciones a los derechos fundamentales de ser elegido que no estén expresamente establecidas en la norma constitucional (artículos 179, 191 y 197).