11 congresistas de EE.UU. piden investigar presuntos vínculos de Abelardo de la Espriella con Saab y las AUC

A pocos días de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia, un grupo de 11 legisladores demócratas de Estados Unidos envió una carta formal a altos funcionarios del gabinete estadounidense para solicitar una investigación exhaustiva sobre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La misiva es dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; y al fiscal general encargado, Todd Blanche y denuncia lo que consideran una “injerencia descarada” por parte de la administración de Donald Trump en el proceso electoral de Colombia.

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Los congresistas demócratas expresaron su preocupación por el respaldo público que el presidente Trump y otros republicanos han dado a De la Espriella, quien se disputa la presidencia en segunda vuelta contra Iván Cepeda, pues en el documento sostuvieron que el historial del abogado y empresario es “sumamente inquietante” y podría contravenir las leyes de los Estados Unidos.

Por eso, los legisladores subrayaron que “en lugar de hacer campaña por él, nuestro gobierno (EE.UU) debería estar examinando sus vínculos con una organización designada como terrorista, un acusado de lavado de dinero y posibles irregularidades financieras relacionadas con compañías y transacciones inmobiliarias en Florida”.